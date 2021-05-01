01 мая 2021

Киркоров и Милохин сменили профессию. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, киркоров филипп
Новая профессия артисту понравилась Фото:

Певец Филипп Киркоров вместе с тиктокером и рэпером Даней Милохиным в честь праздника 1 Мая ненадолго сменили профессии. Первый стал таксистом, второй работал доставщиком еды. Об этом написал Киркоров на своей странице в Instagram.

«Мы с Даней Милохиным потрудились на неожиданных позициях. У меня такого опыта еще не было. Я в роли таксиста, да ещё и в Москве… Было забавно стать водителем, узнал много нового про себя», — поделился артист впечатлениями.

Кроме того, звезды поспорили, кто заработает больше чаевых, пишет «Пятый канал». Киркоров был за рулем в капюшоне и медицинской маске. В свою очередь, Милохин не пытался скрыть свое лицо слишком сильно.

В итоге Киркоров заработал 5 600 рублей чаевых и победил в заключенном споре. Он отметил также, что зарабатывать деньги таким способом ему понравилось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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