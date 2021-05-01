Певец Филипп Киркоров вместе с тиктокером и рэпером Даней Милохиным в честь праздника 1 Мая ненадолго сменили профессии. Первый стал таксистом, второй работал доставщиком еды. Об этом написал Киркоров на своей странице в Instagram.
«Мы с Даней Милохиным потрудились на неожиданных позициях. У меня такого опыта еще не было. Я в роли таксиста, да ещё и в Москве… Было забавно стать водителем, узнал много нового про себя», — поделился артист впечатлениями.
Кроме того, звезды поспорили, кто заработает больше чаевых, пишет «Пятый канал». Киркоров был за рулем в капюшоне и медицинской маске. В свою очередь, Милохин не пытался скрыть свое лицо слишком сильно.
В итоге Киркоров заработал 5 600 рублей чаевых и победил в заключенном споре. Он отметил также, что зарабатывать деньги таким способом ему понравилось.
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