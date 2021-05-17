Войска Украины сбили беспилотник ОБСЕ в Донбассе

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Майдан. Украина. Ночь 19-20.02.14 Конец перемирия. Киев, майдан, боец, беспорядки, война, огонь, факел
Украина пыталась скрыть размещение запрещенного вооружения в Донбассе Фото:
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Война на Украине

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ потерпел крушение в Донбассе из-за действий украинских силовиков. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«По данным нашей разведки, с целью сокрытия размещения запрещенного вооружения и военной техники в районе Константиновки боевики мобильной группы 20-го отдельного батальона <…> целенаправленно подавили сигналы управления БПЛА СММ ОБСЕ Camcopter S-100. В результате преступных действий беспилотник ОБСЕ потерпел крушение», — цитирует представителя Народной милиции ДНР РИА «Новости».

В последнее время вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают военную технику вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом пишет «Национальная служба новостей».

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР обвинил украинскую сторону в грубом нарушении взятых на себя обязательств по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. Утверждалось, что Украиной применяются фашистские методы ведения войны. Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов изложил представителям Американского совета по внешней политике (AFPC) свои планы, как вернуть Донбасс, пишет Pravda.Ru.

Обострение конфликта в Донбассе началось в марте этого года. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в эскалации конфликта и обстрелах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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