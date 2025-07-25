На месте крушения Ан-24 найдены черные ящики

На месте крушения самолета Ан-24 обнаружены бортовые самописцы. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.
«На месте происшествия специалисты обнаружили оба бортовых самописца», — заявили представители Минтранса в своем telegram-канале. Как уточнили в ведомстве, найденные устройства в ближайшее время будут доставлены в Москву для проведения расшифровки.
В Амурской области с радаров исчез пассажирский самолет Ан-24. Судно выполняло регулярный рейс по маршруту Благовещенск — Тында. На борту находились 49 человек, включая 43 пассажиров и шесть членов экипажа.
Позднее обломки воздушного судна обнаружили в 15 километрах от города Тында. Никто не выжил. Что случилось — в материале URA.RU.
В регионе введен режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне, а также объявлен трехдневный траур. В Благовещенске открыт мемориал в память о жертвах авиакатастрофы. Организация Объединенных Наций выразила соболезнования в связи с произошедшей трагедией.
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