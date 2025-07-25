На месте крушения Ан-24 найдены черные ящики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Специалисты нашли черные ящики рухнувшего Ан-24
Специалисты нашли черные ящики рухнувшего Ан-24 Фото:
новость из сюжета
Крушение самолета Ан-24 с десятками пассажиров в Приамурье

На месте крушения самолета Ан-24 обнаружены бортовые самописцы. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.

«На месте происшествия специалисты обнаружили оба бортовых самописца», — заявили представители Минтранса в своем telegram-канале. Как уточнили в ведомстве, найденные устройства в ближайшее время будут доставлены в Москву для проведения расшифровки.

В Амурской области с радаров исчез пассажирский самолет Ан-24. Судно выполняло регулярный рейс по маршруту Благовещенск — Тында. На борту находились 49 человек, включая 43 пассажиров и шесть членов экипажа.

Позднее обломки воздушного судна обнаружили в 15 километрах от города Тында. Никто не выжил. Что случилось — в  материале URA.RU.

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне, а также объявлен трехдневный траур. В Благовещенске открыт мемориал в память о жертвах авиакатастрофы. Организация Объединенных Наций выразила соболезнования в связи с произошедшей трагедией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На месте крушения самолета Ан-24 обнаружены бортовые самописцы. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России. «На месте происшествия специалисты обнаружили оба бортовых самописца», — заявили представители Минтранса в своем telegram-канале. Как уточнили в ведомстве, найденные устройства в ближайшее время будут доставлены в Москву для проведения расшифровки. В Амурской области с радаров исчез пассажирский самолет Ан-24. Судно выполняло регулярный рейс по маршруту Благовещенск — Тында. На борту находились 49 человек, включая 43 пассажиров и шесть членов экипажа. Позднее обломки воздушного судна обнаружили в 15 километрах от города Тында. Никто не выжил. Что случилось — в  материале URA.RU. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне, а также объявлен трехдневный траур. В Благовещенске открыт мемориал в память о жертвах авиакатастрофы. Организация Объединенных Наций выразила соболезнования в связи с произошедшей трагедией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...