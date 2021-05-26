Лукашенко раскрыл причину посадки самолета Ryanair

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Лукашенко, бинокль, лукашенко александр
Он считает, что не мог поступить по-другому Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с посадкой самолета ирландской компании Ryanair. Он считает, что действовал в рамках закона.

«Сообщение о минировании самолёта Ryanair поступило из Швейцарии. Экипаж советовался с хозяевами самолета и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске. Я действовал законно. Как мы должны были поступить на фоне каскада „минирования“ с IP-адресов Польши?» — задался вопросом белорусский лидер на референдуме о поправках к конституции, прямой эфир которого проходит на телеканале «Беларусь 1».

Основатель запрещенного и признанного экстремистским в Белоруссии telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны в аэропорту Минска 23 мая. Молодые люди летели на самолете компании Ryanair из Афин в Вильнюс. Во время полета над Белоруссией поступило сообщение, что лайнер заминирован, и борт в сопровождении истребителя ВВС Беларуси был вынужден совершить посадку в Минске. Позже пару арестовали на два месяца, а западные страны начали массово ограничивать авиасообщение с Белоруссией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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