Путин допустил, что разведка США проникла в киберсистемы РФ

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир на экране
Владимир Путин заявил, что внедрение американской разведки в российскую систему возможно Фото:

Американская разведка могла глубоко проникнуть в российские киберсистемы и может навредить стране в области киберобласти. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, отметив, что не боится подобных угроз.

«Я не боюсь [проникновения американской разведки в системы России]. Но я имею в виду, что это возможно», — ответил Путин на вопрос телеканала NBC не боится ли он, что американская разведка глубоко проникла в российскую систему.

Президент России также подчеркивал, что НАТО объявило киберпространство территорией боевых действий. А планы Североатлантического альянса не могут не вызывать беспокойства у Москвы, пишет Life.

Полная версия интервью российского лидера с американским NBC должна выйти 14 июня. Интервью с иностранным СМИ связано с встречей Путина с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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