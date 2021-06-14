Путин допустил, что разведка США проникла в киберсистемы РФ

Владимир Путин заявил, что внедрение американской разведки в российскую систему возможно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американская разведка могла глубоко проникнуть в российские киберсистемы и может навредить стране в области киберобласти. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, отметив, что не боится подобных угроз.

«Я не боюсь [проникновения американской разведки в системы России]. Но я имею в виду, что это возможно», — ответил Путин на вопрос телеканала NBC не боится ли он, что американская разведка глубоко проникла в российскую систему.

Президент России также подчеркивал, что НАТО объявило киберпространство территорией боевых действий. А планы Североатлантического альянса не могут не вызывать беспокойства у Москвы, пишет Life .

Полная версия интервью российского лидера с американским NBC должна выйти 14 июня. Интервью с иностранным СМИ связано с встречей Путина с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж».