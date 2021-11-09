В Европе называют геноцидом рост цен на газ

Рост цены на газ на 240% — это геноцид, который мог возникнуть только по причине действий безграмотных чиновников, считает бывший премьер Молдавии Ион Кику. Об этом он сообщил на своей странице на facebook.
«Геноцид. Спровоцировать рост на 240% тарифа, который регламентирует государство, могла только компания безграмотных чиновников», — написал Кику. Он заявил, что власти будут получать около 47 долларов с каждого кубометра газа. По мнению Кику, большинство жителей Молдавии не смогут платить по новой цене. По данным агентства «Прайм», новый тариф вступит в силу 1 ноября «задним числом».
На данный момент в Молдавии введен режим ЧП в связи с ситуацией в энергетике. Национальное агентство по регулированию энергетики вынуждено утвердить тариф на газ до 10 ноября. Стоимость для потребителей повысилась с 235 до 536 долларов за 1000 кубометров.
Ранее сообщалось, что «Газпром» начал активно заполнять хранилища газа в Европе. В период с 8 по 9 ноября газовые поставки по трубопроводу «Ямал — Европа» выросли почти в два раза.
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