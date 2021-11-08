08 ноября 2021

В мэрии Челябинска озвучили новое назначение

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МБУ «Спортивный город» возглавил Андрей Деркач Фото:

Директором муниципального учреждения МБУ «Спортивный город», подведомственного администрации Челябинска, назначен Андрей Деркач. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Андрей Дмитриевич назначен директором МБУ „Спортивный город“ с 29 октября. Он закончил экономический факультет ЧелГУ. В настоящий момент заочно обучается в Уральском государственном университете физической культуры по специальности „Менеджмент в сфере физкультуры и спорта“», — заявили URA.RU в пресс-службе.

Перед тем как прийти на новую руководящую должность, Деркач работал начальником команды МБУ мини-футбольный клуб «Южный Урал». На этом посту он сменил Эркина Маматова.

Экс-директор Маматов уволился по собственному желанию в середине октября. Его увольнению предшествовали обыски, проведенные полицией. При этом Маматов также является депутатом Совета Металлургического района Челябинска.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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