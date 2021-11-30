30 ноября 2021

Глава ВОЗ призвал не «наказывать» страны, где найден «Омикрон»

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По мнению гендиректора ВОЗ, Ботсвана и ЮАР несправедливо «наказаны» другими странами Фото:
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Коронавирус COVID-19

Некоторые государства вводят запреты на въезд из-за риска распространения нового коронавирусного штамма «Омикрон». Своими мыслями по этому поводу поделился генеральный директор Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Глобальное реагирование должно быть спокойным, скоординированным и согласованным», — подчеркнул гендиректор, сообщает ТАСС. На выступлении в Женеве на брифинге для представителей стран-членов ВОЗ главный представитель органа призвал государства принимать рациональные, пропорциональные риску меры, которые соответствуют Международным медико-санитарным правилам.

Гебрейесус выразил беспокойство по поводу вводимых несколькими государствами мер в ответ на появление омикрон-штамма. Генеральный директор ВОЗ считает, что предпринимаемые шаги не основаны на свидетельствах или вовсе «не являются эффективными сами по себе, а только усиливают неравенство». Его волнует тот факт, что страны, обнаружившие омикрон-штамм — Ботсвана и ЮАР, — «наказаны» другими странами, хотя поступили правильно, так как достаточно быстро отреагировали на появление вируса. Гендиректор выразил этим двум государствам благодарность за их быструю реакцию на появление нового штамма COVID-19. По словам Гебрейесуса, чем дольше мировое сообщество будет тянуть с вопросом о равном доступе к вакцинам, тем больше возможностей для мутаций будет у вируса.

Россия ограничила въезд иностранных граждан из девяти стран из-за распространения «Омикриона». С 28 ноября границы РФ закрыты для иностранных граждан из девяти африканских стран и китайского Гонконга.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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