Депутат ГД выразил мнение о создании «Реестра инфоцыган»

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По мнению Антона Горелкина (справа), общественные организации должны проводить работу по обучению цифровой грамотности граждан Фото:

Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин считает, что в борьбе с недобросовестными «лидерами мнений» в интернете, рекламирующим многочисленные малоэффективные курсы и тренинги, поможет только массовая нетерпимость, а также финансовая и цифровая грамотность. По его словам, смысла в «реестре инфоцыган» нет.

«Я против реестра инфоцыган и в целом против вмешательства государства в этот сегмент. Как я уже говорил, нужно формировать общественную нетерпимость к шарлатанам, повышать уровень цифровой образованности граждан со школьной скамьи. Это моя личная позиция», — пишет депутат в своем telegram-канале.

Он добавил, что введение подобного реестра — шаг назад, когда государство пыталось приравнять блогеров к СМИ. Общество, по его словам, само должно защищаться от мошенников в сети путем обучения людей общественными организациями «цифровой гигиене и финансовой грамотности».

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Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин считает, что в борьбе с недобросовестными «лидерами мнений» в интернете, рекламирующим многочисленные малоэффективные курсы и тренинги, поможет только массовая нетерпимость, а также финансовая и цифровая грамотность. По его словам, смысла в «реестре инфоцыган» нет. «Я против реестра инфоцыган и в целом против вмешательства государства в этот сегмент. Как я уже говорил, нужно формировать общественную нетерпимость к шарлатанам, повышать уровень цифровой образованности граждан со школьной скамьи. Это моя личная позиция», — пишет депутат в своем telegram-канале. Он добавил, что введение подобного реестра — шаг назад, когда государство пыталось приравнять блогеров к СМИ. Общество, по его словам, само должно защищаться от мошенников в сети путем обучения людей общественными организациями «цифровой гигиене и финансовой грамотности».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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