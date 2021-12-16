Депутат ГД выразил мнение о создании «Реестра инфоцыган»

16 декабря 2021 в 17:44 Размер текста - 17 +

По мнению Антона Горелкина (справа), общественные организации должны проводить работу по обучению цифровой грамотности граждан Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин считает, что в борьбе с недобросовестными «лидерами мнений» в интернете, рекламирующим многочисленные малоэффективные курсы и тренинги, поможет только массовая нетерпимость, а также финансовая и цифровая грамотность. По его словам, смысла в «реестре инфоцыган» нет. «Я против реестра инфоцыган и в целом против вмешательства государства в этот сегмент. Как я уже говорил, нужно формировать общественную нетерпимость к шарлатанам, повышать уровень цифровой образованности граждан со школьной скамьи. Это моя личная позиция», — пишет депутат в своем telegram-канале. Он добавил, что введение подобного реестра — шаг назад, когда государство пыталось приравнять блогеров к СМИ. Общество, по его словам, само должно защищаться от мошенников в сети путем обучения людей общественными организациями «цифровой гигиене и финансовой грамотности». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин считает, что в борьбе с недобросовестными «лидерами мнений» в интернете, рекламирующим многочисленные малоэффективные курсы и тренинги, поможет только массовая нетерпимость, а также финансовая и цифровая грамотность. По его словам, смысла в «реестре инфоцыган» нет. «Я против реестра инфоцыган и в целом против вмешательства государства в этот сегмент. Как я уже говорил, нужно формировать общественную нетерпимость к шарлатанам, повышать уровень цифровой образованности граждан со школьной скамьи. Это моя личная позиция», — пишет депутат в своем telegram-канале. Он добавил, что введение подобного реестра — шаг назад, когда государство пыталось приравнять блогеров к СМИ. Общество, по его словам, само должно защищаться от мошенников в сети путем обучения людей общественными организациями «цифровой гигиене и финансовой грамотности».