Белорусский генерал предупредил об уничтожении Прибалтики

18 декабря 2021 в 08:41 Размер текста - 17 +

Страны Прибалтики будут стерты с лица земли, если в Европе начнется военный конфликт, считает Владимир Арчаков Фото: Анна Майорова © URA.RU Страны Балтии будут уничтожены, если в Европе начнется вооруженный конфликт. Такое мнение выразил заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси генерал-майор Владимир Арчаков. По его словам, балтийские государства «ничего не представляют из себя» в военном плане. «Что касается других наших западных, а вернее, северо-западных соседей, сами из себя они ничего в военном плане не представляют. Однако основная опасность поведения прибалтийских государств заключается в постоянном и буквально нелепом нагнетании обстановки, как будто они мечтают о серьезном конфликте, не учитывая, что в случае его возникновения столкнувшиеся центры силы их просто сметут с лица земли», — цитирует Владимира Арчакова журнал «Национальная оборона». Исключением является Польша, уточнил генерал-майор. По его словам, она является достаточно сильным субъектом международных отношений с существенным экономическим и военным потенциалом. Арчаков считает, что Варшава лоббирует американские интересы в Евросоюзе. Под предлогом противостояния «российской угрозе» она развивает двустороннее военное партнерство с Вашингтоном и наращивает свой политический потенциал. По мнению Арчакова, Польша и США оказывают давление на Беларусь, чтобы через нее влиять на интересы России. Ранее газета The Times сообщила, что на Украине и в НАТО опасаются нападения российских войск на Сувалкский коридор — единственную общую границу прибалтийских стран с другими членами альянса. Источники предполагают, что для этого Москва может использовать мигрантов из Беларуси — они должны будут устроить беспорядки на границе Польши и Литвы, передает RT. Предположительно, такой ход может понадобится Москве, чтобы отвлечь НАТО во время нападения на Украину. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны Балтии будут уничтожены, если в Европе начнется вооруженный конфликт. Такое мнение выразил заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси генерал-майор Владимир Арчаков. По его словам, балтийские государства «ничего не представляют из себя» в военном плане. «Что касается других наших западных, а вернее, северо-западных соседей, сами из себя они ничего в военном плане не представляют. Однако основная опасность поведения прибалтийских государств заключается в постоянном и буквально нелепом нагнетании обстановки, как будто они мечтают о серьезном конфликте, не учитывая, что в случае его возникновения столкнувшиеся центры силы их просто сметут с лица земли», — цитирует Владимира Арчакова журнал «Национальная оборона». Исключением является Польша, уточнил генерал-майор. По его словам, она является достаточно сильным субъектом международных отношений с существенным экономическим и военным потенциалом. Арчаков считает, что Варшава лоббирует американские интересы в Евросоюзе. Под предлогом противостояния «российской угрозе» она развивает двустороннее военное партнерство с Вашингтоном и наращивает свой политический потенциал. По мнению Арчакова, Польша и США оказывают давление на Беларусь, чтобы через нее влиять на интересы России. Ранее газета The Times сообщила, что на Украине и в НАТО опасаются нападения российских войск на Сувалкский коридор — единственную общую границу прибалтийских стран с другими членами альянса. Источники предполагают, что для этого Москва может использовать мигрантов из Беларуси — они должны будут устроить беспорядки на границе Польши и Литвы, передает RT. Предположительно, такой ход может понадобится Москве, чтобы отвлечь НАТО во время нападения на Украину.