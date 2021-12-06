The Times: РФ за пару часов отрежет Прибалтику от друзей по НАТО

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, вдв, десантники, десант, армия, военные, солдаты, марш, форма, плац, военнослужащие, парад, строй, смотр строя
Россия может использовать отвлекающий маневр для нападения на Украину, считают источники The Times Фото:

Россия может за два часа занять Сувалкский коридор — единственную общую границу прибалтийских стран с другими членами НАТО. Для этого Москва может использовать мигрантов из Беларуси. С таким опасением выступили на Украине и в НАТО, сообщают источники газеты The Times.

По данным The Times, Москва якобы может направить мигрантов в Сувалкский канал, чтобы устроить там волнения. «Затем туда могут ворваться российские войска и расставить в коридоре военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией. Это может быть сделано меньше, чем за два часа», — приводит РИА «Новости» слова источников газеты.

Такой ход может понадобится Москве, чтобы отвлечь НАТО во время нападения на Украину, считают источники. Более конкретных данных в материале не приводится.

Ранее газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что Россия готовит нападение на Украину зимой 2022 года. План по вторжению, по данным газеты, лежит на столе у президента РФ Владимира Путина. Позднее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данные издания были срисованы с военных документов Второй мировой войны.

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Россия может за два часа занять Сувалкский коридор — единственную общую границу прибалтийских стран с другими членами НАТО. Для этого Москва может использовать мигрантов из Беларуси. С таким опасением выступили на Украине и в НАТО, сообщают источники газеты The Times. По данным The Times, Москва якобы может направить мигрантов в Сувалкский канал, чтобы устроить там волнения. «Затем туда могут ворваться российские войска и расставить в коридоре военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией. Это может быть сделано меньше, чем за два часа», — приводит РИА «Новости» слова источников газеты. Такой ход может понадобится Москве, чтобы отвлечь НАТО во время нападения на Украину, считают источники. Более конкретных данных в материале не приводится. Ранее газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что Россия готовит нападение на Украину зимой 2022 года. План по вторжению, по данным газеты, лежит на столе у президента РФ Владимира Путина. Позднее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данные издания были срисованы с военных документов Второй мировой войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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