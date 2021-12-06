The Times: РФ за пару часов отрежет Прибалтику от друзей по НАТО

Россия может использовать отвлекающий маневр для нападения на Украину, считают источники The Times Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия может за два часа занять Сувалкский коридор — единственную общую границу прибалтийских стран с другими членами НАТО. Для этого Москва может использовать мигрантов из Беларуси. С таким опасением выступили на Украине и в НАТО, сообщают источники газеты The Times.

По данным The Times, Москва якобы может направить мигрантов в Сувалкский канал, чтобы устроить там волнения. «Затем туда могут ворваться российские войска и расставить в коридоре военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией. Это может быть сделано меньше, чем за два часа», — приводит РИА «Новости» слова источников газеты.

Такой ход может понадобится Москве, чтобы отвлечь НАТО во время нападения на Украину, считают источники. Более конкретных данных в материале не приводится.

Ранее газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что Россия готовит нападение на Украину зимой 2022 года. План по вторжению, по данным газеты, лежит на столе у президента РФ Владимира Путина. Позднее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данные издания были срисованы с военных документов Второй мировой войны.