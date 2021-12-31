В России на праздники резко подорожали перелеты

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, взлет самолета, самолет в воздухе
Цены на авиабилеты выросли от 20 до 100% Фото:

В период новогодних праздников в России резко выросли цены на авиабилеты. В самые популярные российские города билеты подорожали от 20 до 100%.

«Средняя стоимость авиабилетов выросла на 20—100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди 10 наиболее популярных городов для поездок в январские праздники средняя стоимость авиабилета в одну сторону при позднем бронировании больше всего выросла в Ростов-на-Дону — на 107%», — сообщают «Известия».

Также на 75% выросли цены на рейсы в Екатеринбург, на 60% в Санкт-Петербург, на 57% в Симферополь, на 56% в Краснодар и Москву. В Казань средний ценник вырос на 52%, в Калининград на 38%, Новосибирск на 20% и в Сочи на 19%. Отмечается, что одной из причин роста цен стало серьезное снижение туристического потока. Так, популярность перелетов в Москву упала на 35%, в Сочи на 31%, Екатеринбург на 26%.

Ранее представители крупнейших авиакомпаний России сообщили, что в 2022 году не планируют увеличить цены на билеты. Это связано с большой конкуренцией на рынке.

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В период новогодних праздников в России резко выросли цены на авиабилеты. В самые популярные российские города билеты подорожали от 20 до 100%. «Средняя стоимость авиабилетов выросла на 20—100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди 10 наиболее популярных городов для поездок в январские праздники средняя стоимость авиабилета в одну сторону при позднем бронировании больше всего выросла в Ростов-на-Дону — на 107%», — сообщают «Известия». Также на 75% выросли цены на рейсы в Екатеринбург, на 60% в Санкт-Петербург, на 57% в Симферополь, на 56% в Краснодар и Москву. В Казань средний ценник вырос на 52%, в Калининград на 38%, Новосибирск на 20% и в Сочи на 19%. Отмечается, что одной из причин роста цен стало серьезное снижение туристического потока. Так, популярность перелетов в Москву упала на 35%, в Сочи на 31%, Екатеринбург на 26%. Ранее представители крупнейших авиакомпаний России сообщили, что в 2022 году не планируют увеличить цены на билеты. Это связано с большой конкуренцией на рынке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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