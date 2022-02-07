В мэрии челябинского города закрыли пункт вакцинации от COVID-19

За закрытие пункта проголосовало большая часть жителей города Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В администрации Миасса (Челябинская область) прекращает работу мобильный прививочный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба городской больницы №2 Миасса, о возобновлении работы пункта граждан проинформируют дополнительно.

«В связи с нагрузкой и концентрацией наших усилий на оказание неотложной помощи для больных COVID-19 и с признаками ОРВИ, временно прекращает работу мобильный прививочный пункт в администрации Миасса. Остальные пункты вакцинации продолжают работать в штатном режиме», — говорится в сообщении официальной группы больницы в «ВКонтакте».

В группе администрации Миасса в «Вконтакте» провели опрос среди жителей, так ли необходим пункт вакцинации в здании администрации. По его результатам, 75% жителей высказали мнение, что острой необходимости в дополнительном пункте вакцинации нет.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов рассказал, что вакцина против коронавируса является тренировкой для иммунитета. Вирусолог отметил, что с помощью S-белка организм получает защиту против инфекции. Ученый сравнил вакцинацию против коронавируса с физической тренировкой.