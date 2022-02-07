07 февраля 2022
05 февраля 2022

В мэрии челябинского города закрыли пункт вакцинации от COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие центра вакцинации. Тюмень, вакцинация, вакцина от коронавируса, пункт вакцинации
За закрытие пункта проголосовало большая часть жителей города Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В администрации Миасса (Челябинская область) прекращает работу мобильный прививочный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба городской больницы №2 Миасса, о возобновлении работы пункта граждан проинформируют дополнительно.

«В связи с нагрузкой и концентрацией наших усилий на оказание неотложной помощи для больных COVID-19 и с признаками ОРВИ, временно прекращает работу мобильный прививочный пункт в администрации Миасса. Остальные пункты вакцинации продолжают работать в штатном режиме», — говорится в сообщении официальной группы больницы в «ВКонтакте».

В группе администрации Миасса в «Вконтакте» провели опрос среди жителей, так ли необходим пункт вакцинации в здании администрации. По его результатам, 75% жителей высказали мнение, что острой необходимости в дополнительном пункте вакцинации нет.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов рассказал, что вакцина против коронавируса является тренировкой для иммунитета. Вирусолог отметил, что с помощью S-белка организм получает защиту против инфекции. Ученый сравнил вакцинацию против коронавируса с физической тренировкой.

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В администрации Миасса (Челябинская область) прекращает работу мобильный прививочный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба городской больницы №2 Миасса, о возобновлении работы пункта граждан проинформируют дополнительно. «В связи с нагрузкой и концентрацией наших усилий на оказание неотложной помощи для больных COVID-19 и с признаками ОРВИ, временно прекращает работу мобильный прививочный пункт в администрации Миасса. Остальные пункты вакцинации продолжают работать в штатном режиме», — говорится в сообщении официальной группы больницы в «ВКонтакте». В группе администрации Миасса в «Вконтакте» провели опрос среди жителей, так ли необходим пункт вакцинации в здании администрации. По его результатам, 75% жителей высказали мнение, что острой необходимости в дополнительном пункте вакцинации нет. Ранее вирусолог Сергей Нетесов рассказал, что вакцина против коронавируса является тренировкой для иммунитета. Вирусолог отметил, что с помощью S-белка организм получает защиту против инфекции. Ученый сравнил вакцинацию против коронавируса с физической тренировкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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