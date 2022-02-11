Британский министр назвал откровенным разговор с Шойгу об Украине

11 февраля 2022 в 20:59 Размер текста - 17 +

В переговорах с Шойгу не было ни глухих, ни слепых, заявил глава Минобороны Британии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Разговор министров обороны России и Британии Сергея Шойгу и Бена Уоллеса по ситуации в Украине был откровенным и отличался от переговоров глав МИД РФ и Британии Сергея Лаврова и Элизабет Трасс. Об этом заявил руководитель британского министерства обороны Бен Уоллес. Днем ранее Лавров заявил, что обсуждение ситуации в Украине с британской коллегой Трасс было похоже на «разговор немого с глухим». Переговоры глав Минобороны РФ и Британии оказались другими, заявил Бен Уоллес. «С Шойгу у нас разговор был другим. Разговор был откровенным», — сказал иностранный министр. Его слова приводит РИА «Новости». Уоллес подчеркнул, что услышал заверение Шойгу о том, что РФ не собирается вторгаться в Украину. Британский министр также согласился с позицией России о том, что важно соблюдать Минские соглашения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Разговор министров обороны России и Британии Сергея Шойгу и Бена Уоллеса по ситуации в Украине был откровенным и отличался от переговоров глав МИД РФ и Британии Сергея Лаврова и Элизабет Трасс. Об этом заявил руководитель британского министерства обороны Бен Уоллес. Днем ранее Лавров заявил, что обсуждение ситуации в Украине с британской коллегой Трасс было похоже на «разговор немого с глухим». Переговоры глав Минобороны РФ и Британии оказались другими, заявил Бен Уоллес. «С Шойгу у нас разговор был другим. Разговор был откровенным», — сказал иностранный министр. Его слова приводит РИА «Новости». Уоллес подчеркнул, что услышал заверение Шойгу о том, что РФ не собирается вторгаться в Украину. Британский министр также согласился с позицией России о том, что важно соблюдать Минские соглашения.