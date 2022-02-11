Британский министр назвал откровенным разговор с Шойгу об Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
В переговорах с Шойгу не было ни глухих, ни слепых, заявил глава Минобороны Британии Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Разговор министров обороны России и Британии Сергея Шойгу и Бена Уоллеса по ситуации в Украине был откровенным и отличался от переговоров глав МИД РФ и Британии Сергея Лаврова и Элизабет Трасс. Об этом заявил руководитель британского министерства обороны Бен Уоллес.

Днем ранее Лавров заявил, что обсуждение ситуации в Украине с британской коллегой Трасс было похоже на «разговор немого с глухим». Переговоры глав Минобороны РФ и Британии оказались другими, заявил Бен Уоллес. «С Шойгу у нас разговор был другим. Разговор был откровенным», — сказал иностранный министр. Его слова приводит РИА «Новости».

Уоллес подчеркнул, что услышал заверение Шойгу о том, что РФ не собирается вторгаться в Украину. Британский министр также согласился с позицией России о том, что важно соблюдать Минские соглашения.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Разговор министров обороны России и Британии Сергея Шойгу и Бена Уоллеса по ситуации в Украине был откровенным и отличался от переговоров глав МИД РФ и Британии Сергея Лаврова и Элизабет Трасс. Об этом заявил руководитель британского министерства обороны Бен Уоллес. Днем ранее Лавров заявил, что обсуждение ситуации в Украине с британской коллегой Трасс было похоже на «разговор немого с глухим». Переговоры глав Минобороны РФ и Британии оказались другими, заявил Бен Уоллес. «С Шойгу у нас разговор был другим. Разговор был откровенным», — сказал иностранный министр. Его слова приводит РИА «Новости». Уоллес подчеркнул, что услышал заверение Шойгу о том, что РФ не собирается вторгаться в Украину. Британский министр также согласился с позицией России о том, что важно соблюдать Минские соглашения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...