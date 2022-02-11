Разговор министров обороны России и Британии Сергея Шойгу и Бена Уоллеса по ситуации в Украине был откровенным и отличался от переговоров глав МИД РФ и Британии Сергея Лаврова и Элизабет Трасс. Об этом заявил руководитель британского министерства обороны Бен Уоллес.
Днем ранее Лавров заявил, что обсуждение ситуации в Украине с британской коллегой Трасс было похоже на «разговор немого с глухим». Переговоры глав Минобороны РФ и Британии оказались другими, заявил Бен Уоллес. «С Шойгу у нас разговор был другим. Разговор был откровенным», — сказал иностранный министр. Его слова приводит РИА «Новости».
Уоллес подчеркнул, что услышал заверение Шойгу о том, что РФ не собирается вторгаться в Украину. Британский министр также согласился с позицией России о том, что важно соблюдать Минские соглашения.
Разговор министров обороны России и Британии Сергея Шойгу и Бена Уоллеса по ситуации в Украине был откровенным и отличался от переговоров глав МИД РФ и Британии Сергея Лаврова и Элизабет Трасс. Об этом заявил руководитель британского министерства обороны Бен Уоллес. Днем ранее Лавров заявил, что обсуждение ситуации в Украине с британской коллегой Трасс было похоже на «разговор немого с глухим». Переговоры глав Минобороны РФ и Британии оказались другими, заявил Бен Уоллес. «С Шойгу у нас разговор был другим. Разговор был откровенным», — сказал иностранный министр. Его слова приводит РИА «Новости». Уоллес подчеркнул, что услышал заверение Шойгу о том, что РФ не собирается вторгаться в Украину. Британский министр также согласился с позицией России о том, что важно соблюдать Минские соглашения.