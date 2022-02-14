Фигуристка раскритиковала спортсменов после скандала с Валиевой

14 февраля 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Спортсмен, нарушивший допинг, не может участвовать в игре, считает фигуристка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине Спортсмены, которых подозревают в употреблении допинга, не должны продолжать выступления на Олимпийских играх в Пекине. Такое заявление сделала южнокорейская фигуристка Ким Ен А. «Спортсмен, нарушивший допинг, не может участвовать в игре. Этот принцип должен соблюдаться без исключения. Усилия и мечты всех игроков одинаково ценны», — написала она на своей странице в соцсети Instagram. Самый крупный допинг-скандал на Олимпийских играх в Пекине, проходящих с 4 по 20 февраля, возник из-за якобы положительной пробы российской спортсменки Камилы Валиевой. В крови у фигуристки обнаружили лекарство триметадизидин, которое применяют для профилактики болезней сердца, но не влияет на спортивные успехи. Валиева на этапе подготовки к Олимпиаде сдавала несколько допинг-проб, и после «загрязненной» она дважды сдавала «чистые» пробы, в том числе одну из них уже в Китае. Фигуристку отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине 8 февраля, а уже 9 февраля РУСАДА отменило это решение. Международный олимпийский комитет отказался награждать российских фигуристов Марка Кондратюка, Анастасию Мишину и Александра Галлямова, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, а также Камилу Валиеву, которые выиграли командные соревнования на Олимпиаде в Пекине. Также в МОК заявили, что не будут проводить награждение, если Валиева попадет на пьедестал в женском одиночном катании. 14 февраля Спортивный арбитражный суд решил, что Валиева допущена до личного турнира Олимпиады в связи с ее статусом «защищенной персоны», так как спортсменке не исполнилось 16 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спортсмены, которых подозревают в употреблении допинга, не должны продолжать выступления на Олимпийских играх в Пекине. Такое заявление сделала южнокорейская фигуристка Ким Ен А. «Спортсмен, нарушивший допинг, не может участвовать в игре. Этот принцип должен соблюдаться без исключения. Усилия и мечты всех игроков одинаково ценны», — написала она на своей странице в соцсети Instagram. Самый крупный допинг-скандал на Олимпийских играх в Пекине, проходящих с 4 по 20 февраля, возник из-за якобы положительной пробы российской спортсменки Камилы Валиевой. В крови у фигуристки обнаружили лекарство триметадизидин, которое применяют для профилактики болезней сердца, но не влияет на спортивные успехи. Валиева на этапе подготовки к Олимпиаде сдавала несколько допинг-проб, и после «загрязненной» она дважды сдавала «чистые» пробы, в том числе одну из них уже в Китае. Фигуристку отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине 8 февраля, а уже 9 февраля РУСАДА отменило это решение. Международный олимпийский комитет отказался награждать российских фигуристов Марка Кондратюка, Анастасию Мишину и Александра Галлямова, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, а также Камилу Валиеву, которые выиграли командные соревнования на Олимпиаде в Пекине. Также в МОК заявили, что не будут проводить награждение, если Валиева попадет на пьедестал в женском одиночном катании. 14 февраля Спортивный арбитражный суд решил, что Валиева допущена до личного турнира Олимпиады в связи с ее статусом «защищенной персоны», так как спортсменке не исполнилось 16 лет.