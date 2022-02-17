Регионы Урала стали лидерами по строительству жилья в РФ

17 февраля 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

В 2021 году строители Тюменской области сдали 1,7 млн кв. м. жилья Фото: Николай Бастриков © URA.RU Свердловская и Тюменская области вошли в топ-10 регионов Российской Федерации по объему ввода жилья. Об этом на совместном заседании коллегии Министерства строительства и ЖКХ РФ и комиссии Государственного Совета России заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. «Мы проанализировали динамику роста ввода жилья на душу населения за трехлетний период в каждом регионе. Хочу отметить, что у нас есть ряд регионов, которые стабильно добиваются успеха из года в год. Так вот, за трехлетку у нас стабильно по динамике и по вводу на душу населения выяснилась десятка лидеров. Это Сахалинская область, Калининградская область, Ленинградская область, Краснодарский край, Тюменская область, Липецкая область, республики Татарстан, Адыгея, Хакасия, Свердловская область», — сообщил Хуснуллин во время своего выступления. В официальном паблике Главного управления строительства Тюменской области в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что в 2021 году строителям удалось добиться рекордных показателей по темпам ввода жилья. «В 2021 году в России введено в эксплуатацию 92,6 млн. квадратных метров жилья. Это рекордный показатель за всю историю строительства, включая советский период. Тюменская область в десятке лучших регионов по объему ввода жилья (1,7 млн кв. м.). И в пятерке лидеров по числу вводимого жилья на душу населения», — сообщили в официальном паблике регионального ГУС Тюменской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловская и Тюменская области вошли в топ-10 регионов Российской Федерации по объему ввода жилья. Об этом на совместном заседании коллегии Министерства строительства и ЖКХ РФ и комиссии Государственного Совета России заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. «Мы проанализировали динамику роста ввода жилья на душу населения за трехлетний период в каждом регионе. Хочу отметить, что у нас есть ряд регионов, которые стабильно добиваются успеха из года в год. Так вот, за трехлетку у нас стабильно по динамике и по вводу на душу населения выяснилась десятка лидеров. Это Сахалинская область, Калининградская область, Ленинградская область, Краснодарский край, Тюменская область, Липецкая область, республики Татарстан, Адыгея, Хакасия, Свердловская область», — сообщил Хуснуллин во время своего выступления. В официальном паблике Главного управления строительства Тюменской области в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что в 2021 году строителям удалось добиться рекордных показателей по темпам ввода жилья. «В 2021 году в России введено в эксплуатацию 92,6 млн. квадратных метров жилья. Это рекордный показатель за всю историю строительства, включая советский период. Тюменская область в десятке лучших регионов по объему ввода жилья (1,7 млн кв. м.). И в пятерке лидеров по числу вводимого жилья на душу населения», — сообщили в официальном паблике регионального ГУС Тюменской области.