Регионы Урала стали лидерами по строительству жилья в РФ

Свердловская и Тюменская области вошли в топ-10 регионов Российской Федерации по объему ввода жилья. Об этом на совместном заседании коллегии Министерства строительства и ЖКХ РФ и комиссии Государственного Совета России заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Мы проанализировали динамику роста ввода жилья на душу населения за трехлетний период в каждом регионе. Хочу отметить, что у нас есть ряд регионов, которые стабильно добиваются успеха из года в год. Так вот, за трехлетку у нас стабильно по динамике и по вводу на душу населения выяснилась десятка лидеров. Это Сахалинская область, Калининградская область, Ленинградская область, Краснодарский край, Тюменская область, Липецкая область, республики Татарстан, Адыгея, Хакасия, Свердловская область», — сообщил Хуснуллин во время своего выступления.
В официальном паблике Главного управления строительства Тюменской области в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что в 2021 году строителям удалось добиться рекордных показателей по темпам ввода жилья. «В 2021 году в России введено в эксплуатацию 92,6 млн. квадратных метров жилья. Это рекордный показатель за всю историю строительства, включая советский период. Тюменская область в десятке лучших регионов по объему ввода жилья (1,7 млн кв. м.). И в пятерке лидеров по числу вводимого жилья на душу населения», — сообщили в официальном паблике регионального ГУС Тюменской области.
Свердловская и Тюменская области вошли в топ-10 регионов Российской Федерации по объему ввода жилья. Об этом на совместном заседании коллегии Министерства строительства и ЖКХ РФ и комиссии Государственного Совета России заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. «Мы проанализировали динамику роста ввода жилья на душу населения за трехлетний период в каждом регионе. Хочу отметить, что у нас есть ряд регионов, которые стабильно добиваются успеха из года в год. Так вот, за трехлетку у нас стабильно по динамике и по вводу на душу населения выяснилась десятка лидеров. Это Сахалинская область, Калининградская область, Ленинградская область, Краснодарский край, Тюменская область, Липецкая область, республики Татарстан, Адыгея, Хакасия, Свердловская область», — сообщил Хуснуллин во время своего выступления. В официальном паблике Главного управления строительства Тюменской области в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что в 2021 году строителям удалось добиться рекордных показателей по темпам ввода жилья. «В 2021 году в России введено в эксплуатацию 92,6 млн. квадратных метров жилья. Это рекордный показатель за всю историю строительства, включая советский период. Тюменская область в десятке лучших регионов по объему ввода жилья (1,7 млн кв. м.). И в пятерке лидеров по числу вводимого жилья на душу населения», — сообщили в официальном паблике регионального ГУС Тюменской области.