20 февраля 2022

«Фобос» предупредил о рекордных аномалиях погоды в регионах РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег. Курган, снег, зима, погода, утро, гололед, вечер, холод
В Москве прогнозируют температуру выше нормы Фото:

В Центральной России в конце февраля ожидается аномально теплая погода. Об этом сообщили в центре «Фобос».

«Несколько дней по факту средняя температура больше соответствует метеорологической весне. Это показатели конца марта — начала апреля», — цитирует заявление центра «Фобос» сайт «Подмосковье сегодня».

В понедельник ожидается мокрый снег, днем будет до +4 градусов. Во вторник прогнозируют дожди, температура днем составит от +1 до +6 градусов. В среду возможно до +5 градусов и кратковременные осадки. В четверг будет облачная погода без осадков, температура до +5 градусов.

В Центральной РФ среднемесячная температура почти на пять градусов выше нормы, сообщается на сайте «Фобоса». Февраль 2022 года вошел в топ-10 самых теплых за последние 74 года. В Москве во вторник будет до +5 градусов, это на 7-10 градусов выше нормы и соответствует погоде начала апреля, сообщили синоптики.

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В Центральной России в конце февраля ожидается аномально теплая погода. Об этом сообщили в центре «Фобос». «Несколько дней по факту средняя температура больше соответствует метеорологической весне. Это показатели конца марта — начала апреля», — цитирует заявление центра «Фобос» сайт «Подмосковье сегодня». В понедельник ожидается мокрый снег, днем будет до +4 градусов. Во вторник прогнозируют дожди, температура днем составит от +1 до +6 градусов. В среду возможно до +5 градусов и кратковременные осадки. В четверг будет облачная погода без осадков, температура до +5 градусов. В Центральной РФ среднемесячная температура почти на пять градусов выше нормы, сообщается на сайте «Фобоса». Февраль 2022 года вошел в топ-10 самых теплых за последние 74 года. В Москве во вторник будет до +5 градусов, это на 7-10 градусов выше нормы и соответствует погоде начала апреля, сообщили синоптики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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