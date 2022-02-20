«Фобос» предупредил о рекордных аномалиях погоды в регионах РФ

20 февраля 2022 в 23:01 Размер текста - 17 +

В Москве прогнозируют температуру выше нормы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Центральной России в конце февраля ожидается аномально теплая погода. Об этом сообщили в центре «Фобос». «Несколько дней по факту средняя температура больше соответствует метеорологической весне. Это показатели конца марта — начала апреля», — цитирует заявление центра «Фобос» сайт «Подмосковье сегодня». В понедельник ожидается мокрый снег, днем будет до +4 градусов. Во вторник прогнозируют дожди, температура днем составит от +1 до +6 градусов. В среду возможно до +5 градусов и кратковременные осадки. В четверг будет облачная погода без осадков, температура до +5 градусов. В Центральной РФ среднемесячная температура почти на пять градусов выше нормы, сообщается на сайте «Фобоса». Февраль 2022 года вошел в топ-10 самых теплых за последние 74 года. В Москве во вторник будет до +5 градусов, это на 7-10 градусов выше нормы и соответствует погоде начала апреля, сообщили синоптики. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Центральной России в конце февраля ожидается аномально теплая погода. Об этом сообщили в центре «Фобос». «Несколько дней по факту средняя температура больше соответствует метеорологической весне. Это показатели конца марта — начала апреля», — цитирует заявление центра «Фобос» сайт «Подмосковье сегодня». В понедельник ожидается мокрый снег, днем будет до +4 градусов. Во вторник прогнозируют дожди, температура днем составит от +1 до +6 градусов. В среду возможно до +5 градусов и кратковременные осадки. В четверг будет облачная погода без осадков, температура до +5 градусов. В Центральной РФ среднемесячная температура почти на пять градусов выше нормы, сообщается на сайте «Фобоса». Февраль 2022 года вошел в топ-10 самых теплых за последние 74 года. В Москве во вторник будет до +5 градусов, это на 7-10 градусов выше нормы и соответствует погоде начала апреля, сообщили синоптики.