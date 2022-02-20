В Асбесте стая собак искусала девятилетнего мальчика

21 февраля 2022 в 11:47 Размер текста - 17 +

Мальчика доставили в больницу с многочисленными укусами по всему телу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Асбесте (Свердловская область) стая собак покусала девятилетнего мальчика. Случилось это в здании котельной на производственной базе, которое находится под охраной собак. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Из объяснения несовершеннолетних следует, что они самовольно залезли в здание котельной, как им показалось, заброшенное. Когда все трое прошли вглубь здания, то услышали лай собак. При этом девочки побежали, а мальчик остановился, и собаки стали его кусать», — сообщает пресс-служба. Врачей ребенку вызвал работник котельной. Ребенка доставили в больницу со множественными укусами всего тела. Сейчас он в стабильном состоянии. Прокуратура Свердловской области начала проверку. Будут установлены иные обстоятельства произошедшего, степень тяжести травм. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Ранее участились случаи нападения бродячих собак на свердловчан. В Академическом районе Екатеринбурга собаки неоднократно атаковали детей и взрослых. В Нижнем Тагиле собаки напали на восьмилетнюю девочку. Губернатор Свердловской области возмутился происходящим и потребовал от мэров лично заняться вопросом. Также он пообещал рассказывать о результатах работы глав городов в соцсетях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Асбесте (Свердловская область) стая собак покусала девятилетнего мальчика. Случилось это в здании котельной на производственной базе, которое находится под охраной собак. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Из объяснения несовершеннолетних следует, что они самовольно залезли в здание котельной, как им показалось, заброшенное. Когда все трое прошли вглубь здания, то услышали лай собак. При этом девочки побежали, а мальчик остановился, и собаки стали его кусать», — сообщает пресс-служба. Врачей ребенку вызвал работник котельной. Ребенка доставили в больницу со множественными укусами всего тела. Сейчас он в стабильном состоянии. Прокуратура Свердловской области начала проверку. Будут установлены иные обстоятельства произошедшего, степень тяжести травм. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Ранее участились случаи нападения бродячих собак на свердловчан. В Академическом районе Екатеринбурга собаки неоднократно атаковали детей и взрослых. В Нижнем Тагиле собаки напали на восьмилетнюю девочку. Губернатор Свердловской области возмутился происходящим и потребовал от мэров лично заняться вопросом. Также он пообещал рассказывать о результатах работы глав городов в соцсетях.