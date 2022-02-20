20 февраля 2022
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В Асбесте стая собак искусала девятилетнего мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Южная аэрационная станция. Екатеринбург, сторожевая собака
Мальчика доставили в больницу с многочисленными укусами по всему телу Фото:

В Асбесте (Свердловская область) стая собак покусала девятилетнего мальчика. Случилось это в здании котельной на производственной базе, которое находится под охраной собак. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Из объяснения несовершеннолетних следует, что они самовольно залезли в здание котельной, как им показалось, заброшенное. Когда все трое прошли вглубь здания, то услышали лай собак. При этом девочки побежали, а мальчик остановился, и собаки стали его кусать», — сообщает пресс-служба.

Врачей ребенку вызвал работник котельной. Ребенка доставили в больницу со множественными укусами всего тела. Сейчас он в стабильном состоянии.

Прокуратура Свердловской области начала проверку. Будут установлены иные обстоятельства произошедшего, степень тяжести травм. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ранее участились случаи нападения бродячих собак на свердловчан. В Академическом районе Екатеринбурга собаки неоднократно атаковали детей и взрослых. В Нижнем Тагиле собаки напали на восьмилетнюю девочку. Губернатор Свердловской области возмутился происходящим и потребовал от мэров лично заняться вопросом. Также он пообещал рассказывать о результатах работы глав городов в соцсетях.

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В Асбесте (Свердловская область) стая собак покусала девятилетнего мальчика. Случилось это в здании котельной на производственной базе, которое находится под охраной собак. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Из объяснения несовершеннолетних следует, что они самовольно залезли в здание котельной, как им показалось, заброшенное. Когда все трое прошли вглубь здания, то услышали лай собак. При этом девочки побежали, а мальчик остановился, и собаки стали его кусать», — сообщает пресс-служба. Врачей ребенку вызвал работник котельной. Ребенка доставили в больницу со множественными укусами всего тела. Сейчас он в стабильном состоянии. Прокуратура Свердловской области начала проверку. Будут установлены иные обстоятельства произошедшего, степень тяжести травм. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Ранее участились случаи нападения бродячих собак на свердловчан. В Академическом районе Екатеринбурга собаки неоднократно атаковали детей и взрослых. В Нижнем Тагиле собаки напали на восьмилетнюю девочку. Губернатор Свердловской области возмутился происходящим и потребовал от мэров лично заняться вопросом. Также он пообещал рассказывать о результатах работы глав городов в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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