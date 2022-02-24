В популярном telegram-канале поддержали спецоперацию на Украине. «Встречайте освободителей»

25 февраля 2022 в 00:32 Размер текста - 17 +

Пользователи Telegram пожелали удачи российским военным, оправленным на Украину Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Читатели популярного telegram-канала «Топор — Горячие новости», на который подписано более 1,1 миллиона человек, поддержали российскую военную спецоперацию на Украине. Комментаторы призвали мирных жителей не опасаться армии РФ и порадовались тому, что Киев скоро будет освобожден от «фашистской хунты». «Скоро Украина будет хорошей страной. Как раньше, без фашистов. Привет из России. Хай живе вильна Украина (да здравствует свободная Украина, прим. URA.RU). Скоро все наладится», — успокоил жителей Украины пользователь под ником No Name. Aleksandr призвал военных РФ отдать дать памяти дедам и прадедам, воевавшим против фашизма. «Нечисть и их потомки должны исчезнуть», — написал он. Пользователь под ником P. S. также вспомнил про итоги Великой отечественной войны. «Вставай страна огромная, вставай на смертный бой! С хохлятской силой темною, с бандэровской ордой!» — «перепел» он на свой лад композицию «Священная война». Некоторые комментаторы, например D A NN Y, выразили надежду, что президент Украины Владимир Зеленский попадет под трибунал. «Народ Украины готов встреть освободителей от Бандерозеленской власти», — уверенно заявил Pissenlit. Путин объявил о начале военной спецоперации в ходе экстренного обращения к гражданам РФ утром 24 февраля. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточил, что Россия планирует зачистить республику от нацистов. Такой исход спецоперации, по его словам, будет идеальным. Решение Путина поддержали в Госдуме и Совете Федерации. Telegram Telegram Telegram Telegram Telegram Telegram Telegram Telegram Telegram Telegram Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Читатели популярного telegram-канала «Топор — Горячие новости», на который подписано более 1,1 миллиона человек, поддержали российскую военную спецоперацию на Украине. Комментаторы призвали мирных жителей не опасаться армии РФ и порадовались тому, что Киев скоро будет освобожден от «фашистской хунты». «Скоро Украина будет хорошей страной. Как раньше, без фашистов. Привет из России. Хай живе вильна Украина (да здравствует свободная Украина, прим. URA.RU). Скоро все наладится», — успокоил жителей Украины пользователь под ником No Name. Aleksandr призвал военных РФ отдать дать памяти дедам и прадедам, воевавшим против фашизма. «Нечисть и их потомки должны исчезнуть», — написал он. Пользователь под ником P. S. также вспомнил про итоги Великой отечественной войны. «Вставай страна огромная, вставай на смертный бой! С хохлятской силой темною, с бандэровской ордой!» — «перепел» он на свой лад композицию «Священная война». Некоторые комментаторы, например D A NN Y, выразили надежду, что президент Украины Владимир Зеленский попадет под трибунал. «Народ Украины готов встреть освободителей от Бандерозеленской власти», — уверенно заявил Pissenlit. Путин объявил о начале военной спецоперации в ходе экстренного обращения к гражданам РФ утром 24 февраля. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточил, что Россия планирует зачистить республику от нацистов. Такой исход спецоперации, по его словам, будет идеальным. Решение Путина поддержали в Госдуме и Совете Федерации.