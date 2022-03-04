Захарова жестко ответила на провокационный вопрос про Украину

Захарова не растерялась и разложила все по полочкам, отвечая на провокационной вопрос британского журналиста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе еженедельного брифинга официальному представителю МИД Марии Захаровой задал вопрос британский журналист телеканала Sky news. Политик жестко ответила ему на провокацию.

Представитель Sky news спросил Захарову: «Вы говорите, что защищаете гражданское население, но мы видим, что все больше ударов проводится по правительственным и жилым зданиям, увеличилось количество жертв среди гражданского населения… Вы действительно не совершаете удары по гражданскому населению или вы просто лжете?» Мария Захарова ответила, что не станет разговаривать с британской стороной, если ей еще раз зададут вопрос в таком тоне, пишет РИА «Новости».

Она сообщила, что министерство обороны ранее упоминало, что их компании нацелены на военную инфраструктуру. Захарова также напомнила про слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сообщил, что, «к сожалению, действительно, жертвы среди и представителей вооруженных сил, и гражданского населения случаются».

Политик добавила, что удивительно, что такие вопросы задает представитель страны, которая не раз «вела кровавую бойню в тех странах, которые не имеют с Британией общих границ». По ее словам, лжет как раз-таки британское государство, когда поддержало компанию по захвату Ирака, а после, признав свое вранье, его представители не извинились и не понесли никакой ответственности, сокрушилась Захарова.

Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против ДНР и ЛНР началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Также отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.

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