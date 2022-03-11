В США сделали исключения из запрета на вывоз долларов в Россию

Запрет на поставки наличных долларов из США в Россию не затрагивает разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями. Об этом заявили в Минфине США.
«Все транзакции <…> которые носят бытовой и разовый характер и необходимы для некоммерческого перевода личных средств, номинированных в долларах США, из США или от американского лица вне зависимости от местонахождения частному лицу, находящемуся в Российской Федерации; или американскому частному лицу, находящемуся в Российской Федерации, разрешены», — передает информацию генеральной лицензии Минфина США РИА «Новости».
Ранее в США запретили поставлять в Россию долларовые купюры. Соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден. В заявлении Белого дома отмечается, что новый указ Байдена создает правовую основу для введения ограничений в любой сектор российской экономики. До этого Евросоюз также запретил ввозить в Россию евро.
Все ограничения страны Запада вводят из-за спецоперации, которую Россия проводит в Украине. Она началась 24 февраля и продолжается по сей день. Целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины.
Запрет на поставки наличных долларов из США в Россию не затрагивает разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями. Об этом заявили в Минфине США. «Все транзакции <…> которые носят бытовой и разовый характер и необходимы для некоммерческого перевода личных средств, номинированных в долларах США, из США или от американского лица вне зависимости от местонахождения частному лицу, находящемуся в Российской Федерации; или американскому частному лицу, находящемуся в Российской Федерации, разрешены», — передает информацию генеральной лицензии Минфина США РИА «Новости». Ранее в США запретили поставлять в Россию долларовые купюры. Соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден. В заявлении Белого дома отмечается, что новый указ Байдена создает правовую основу для введения ограничений в любой сектор российской экономики. До этого Евросоюз также запретил ввозить в Россию евро. Все ограничения страны Запада вводят из-за спецоперации, которую Россия проводит в Украине. Она началась 24 февраля и продолжается по сей день. Целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины.