В США сделали исключения из запрета на вывоз долларов в Россию

12 марта 2022 в 02:56 Размер текста - 17 +

Минфин США разрешил вывозить в Россию личные долларовые сбережения Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Запрет на поставки наличных долларов из США в Россию не затрагивает разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями. Об этом заявили в Минфине США. «Все транзакции <…> которые носят бытовой и разовый характер и необходимы для некоммерческого перевода личных средств, номинированных в долларах США, из США или от американского лица вне зависимости от местонахождения частному лицу, находящемуся в Российской Федерации; или американскому частному лицу, находящемуся в Российской Федерации, разрешены», — передает информацию генеральной лицензии Минфина США РИА «Новости». Ранее в США запретили поставлять в Россию долларовые купюры. Соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден. В заявлении Белого дома отмечается, что новый указ Байдена создает правовую основу для введения ограничений в любой сектор российской экономики. До этого Евросоюз также запретил ввозить в Россию евро. Все ограничения страны Запада вводят из-за спецоперации, которую Россия проводит в Украине. Она началась 24 февраля и продолжается по сей день. Целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Запрет на поставки наличных долларов из США в Россию не затрагивает разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями. Об этом заявили в Минфине США. «Все транзакции <…> которые носят бытовой и разовый характер и необходимы для некоммерческого перевода личных средств, номинированных в долларах США, из США или от американского лица вне зависимости от местонахождения частному лицу, находящемуся в Российской Федерации; или американскому частному лицу, находящемуся в Российской Федерации, разрешены», — передает информацию генеральной лицензии Минфина США РИА «Новости». Ранее в США запретили поставлять в Россию долларовые купюры. Соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден. В заявлении Белого дома отмечается, что новый указ Байдена создает правовую основу для введения ограничений в любой сектор российской экономики. До этого Евросоюз также запретил ввозить в Россию евро. Все ограничения страны Запада вводят из-за спецоперации, которую Россия проводит в Украине. Она началась 24 февраля и продолжается по сей день. Целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины.