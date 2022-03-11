11 марта 2022

В США сделали исключения из запрета на вывоз долларов в Россию

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Клипарт. Екатеринбург, валюта, деньги, доллары
Минфин США разрешил вывозить в Россию личные долларовые сбережения Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Запрет на поставки наличных долларов из США в Россию не затрагивает разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями. Об этом заявили в Минфине США.

«Все транзакции <…> которые носят бытовой и разовый характер и необходимы для некоммерческого перевода личных средств, номинированных в долларах США, из США или от американского лица вне зависимости от местонахождения частному лицу, находящемуся в Российской Федерации; или американскому частному лицу, находящемуся в Российской Федерации, разрешены», — передает информацию генеральной лицензии Минфина США РИА «Новости».

Ранее в США запретили поставлять в Россию долларовые купюры. Соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден. В заявлении Белого дома отмечается, что новый указ Байдена создает правовую основу для введения ограничений в любой сектор российской экономики. До этого Евросоюз также запретил ввозить в Россию евро.

Все ограничения страны Запада вводят из-за спецоперации, которую Россия проводит в Украине. Она началась 24 февраля и продолжается по сей день. Целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины.

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Запрет на поставки наличных долларов из США в Россию не затрагивает разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями. Об этом заявили в Минфине США. «Все транзакции <…> которые носят бытовой и разовый характер и необходимы для некоммерческого перевода личных средств, номинированных в долларах США, из США или от американского лица вне зависимости от местонахождения частному лицу, находящемуся в Российской Федерации; или американскому частному лицу, находящемуся в Российской Федерации, разрешены», — передает информацию генеральной лицензии Минфина США РИА «Новости». Ранее в США запретили поставлять в Россию долларовые купюры. Соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден. В заявлении Белого дома отмечается, что новый указ Байдена создает правовую основу для введения ограничений в любой сектор российской экономики. До этого Евросоюз также запретил ввозить в Россию евро. Все ограничения страны Запада вводят из-за спецоперации, которую Россия проводит в Украине. Она началась 24 февраля и продолжается по сей день. Целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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