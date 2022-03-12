Министерство обороны РФ опубликовала кадры захвата российскими войсками одного из военных аэродромов Украины. На данный момент российская армия удерживает объект.
«Передовые подразделения Воздушно-десантных войск осуществили высадку десанта с вертолетов посадочным способом. После этого они организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием основных сил десанта», — сообщили в Минобороны.
Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что одна из главных задач спецоперации — это защита России от угрозы со стороны Запада, пишет RT. В МИД РФ отметили, что другой задачей специальной операции является предотвращение большой войны, сообщает телеканал 360. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не затрагивая города и мирных жителей.
Министерство обороны РФ опубликовала кадры захвата российскими войсками одного из военных аэродромов Украины. На данный момент российская армия удерживает объект. «Передовые подразделения Воздушно-десантных войск осуществили высадку десанта с вертолетов посадочным способом. После этого они организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием основных сил десанта», — сообщили в Минобороны. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что одна из главных задач спецоперации — это защита России от угрозы со стороны Запада, пишет RT. В МИД РФ отметили, что другой задачей специальной операции является предотвращение большой войны, сообщает телеканал 360. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не затрагивая города и мирных жителей.