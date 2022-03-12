Минобороны РФ опубликовало кадры захвата украинского аэродрома. Видео 12 марта 2022 в 15:55 Размер текста - 17 + В Минобороны показали кадры высадки десанта на военный аэродром Украины Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны РФ опубликовала кадры захвата российскими войсками одного из военных аэродромов Украины. На данный момент российская армия удерживает объект. «Передовые подразделения Воздушно-десантных войск осуществили высадку десанта с вертолетов посадочным способом. После этого они организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием основных сил десанта», — сообщили в Минобороны. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что одна из главных задач спецоперации — это защита России от угрозы со стороны Запада, пишет RT. В МИД РФ отметили, что другой задачей специальной операции является предотвращение большой войны, сообщает телеканал 360. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не затрагивая города и мирных жителей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Министерство обороны РФ опубликовала кадры захвата российскими войсками одного из военных аэродромов Украины. На данный момент российская армия удерживает объект. «Передовые подразделения Воздушно-десантных войск осуществили высадку десанта с вертолетов посадочным способом. После этого они организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием основных сил десанта», — сообщили в Минобороны. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что одна из главных задач спецоперации — это защита России от угрозы со стороны Запада, пишет RT. В МИД РФ отметили, что другой задачей специальной операции является предотвращение большой войны, сообщает телеканал 360. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не затрагивая города и мирных жителей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям