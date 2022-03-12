Минобороны РФ опубликовало кадры захвата украинского аэродрома. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, вдв, десант, сброс
В Минобороны показали кадры высадки десанта на военный аэродром Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны РФ опубликовала кадры захвата российскими войсками одного из военных аэродромов Украины. На данный момент российская армия удерживает объект.

«Передовые подразделения Воздушно-десантных войск осуществили высадку десанта с вертолетов посадочным способом. После этого они организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием основных сил десанта», — сообщили в Минобороны.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что одна из главных задач спецоперации — это защита России от угрозы со стороны Запада, пишет RT. В МИД РФ отметили, что другой задачей специальной операции является предотвращение большой войны, сообщает телеканал 360. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не затрагивая города и мирных жителей.

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Министерство обороны РФ опубликовала кадры захвата российскими войсками одного из военных аэродромов Украины. На данный момент российская армия удерживает объект. «Передовые подразделения Воздушно-десантных войск осуществили высадку десанта с вертолетов посадочным способом. После этого они организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием основных сил десанта», — сообщили в Минобороны. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что одна из главных задач спецоперации — это защита России от угрозы со стороны Запада, пишет RT. В МИД РФ отметили, что другой задачей специальной операции является предотвращение большой войны, сообщает телеканал 360. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не затрагивая города и мирных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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