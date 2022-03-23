Военный эксперт призвал вести ответные действия против Польши

23 марта 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Член-корреспондент АВН обвинил Польшу в русофобии Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посольство Польши в России можно закрыть в ответ на высылку российских дипломатов. Об этом URA.RU заявил в беседе с корреспондентом URA.RU член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации (АВН) Владимир Козин. Ранее сообщалось о намерении Варшавы выслать 40 российских дипломатов за шпионаж. По данным СМИ, из-за этого посла РФ в Польше Сергея Андреева вызвали в штаб-квартиру МИД Польши. Это не первая страна, которая высылает российских дипломатов после начала спецоперации на Украине. Это уже сделали Латвия, Литва, Эстония, Словакия, США. Здание российской дипмиссии в Париже облили краской, а в Дублине ворота посольства протаранил грузовик. «Недружественный шаг. Обычная русофобская истерия, вопли и стенания. Они выслали наших 40 человек, мы вышлем их дипломатов. Это им нужно? Раз нужно, они получат такую цифру. И вообще можем закрыть польское посольство в Москве, коль оно занимается откровенной травлей российских дипломатов», — сказал Владимир Козин. О начале спецоперации на Украине президент России объявил 24 февраля. Он многократно подчеркивал, что страна была вынуждена помочь жителям ЛНР и ДНР, которые подвергались обстрелам восемь лет. Для предотвращения спецоперации Киеву было предложено вывести воска с Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Посольство Польши в России можно закрыть в ответ на высылку российских дипломатов. Об этом URA.RU заявил в беседе с корреспондентом URA.RU член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации (АВН) Владимир Козин. Ранее сообщалось о намерении Варшавы выслать 40 российских дипломатов за шпионаж. По данным СМИ, из-за этого посла РФ в Польше Сергея Андреева вызвали в штаб-квартиру МИД Польши. Это не первая страна, которая высылает российских дипломатов после начала спецоперации на Украине. Это уже сделали Латвия, Литва, Эстония, Словакия, США. Здание российской дипмиссии в Париже облили краской, а в Дублине ворота посольства протаранил грузовик. «Недружественный шаг. Обычная русофобская истерия, вопли и стенания. Они выслали наших 40 человек, мы вышлем их дипломатов. Это им нужно? Раз нужно, они получат такую цифру. И вообще можем закрыть польское посольство в Москве, коль оно занимается откровенной травлей российских дипломатов», — сказал Владимир Козин. О начале спецоперации на Украине президент России объявил 24 февраля. Он многократно подчеркивал, что страна была вынуждена помочь жителям ЛНР и ДНР, которые подвергались обстрелам восемь лет. Для предотвращения спецоперации Киеву было предложено вывести воска с Донбасса.