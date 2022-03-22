Челябинские чиновники на работе чаще заказывают еду, чем силовики

За пол года челябинские чиновники потратили на доставку еды свыше 180 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Челябинские чиновники заказывают в сервисе «Яндекс.Еда» обеды на работу чаще, чем силовики. Это следует из информации сайта saveurdata, на котором опубликована карта с данными клиентов сервиса, передает корреспондент URA.RU.

URA.RU проверило адреса органов областной власти, начиная с улицы Цвиллинга, где находится резиденция губернатора, и заканчивая улицей Энгельса, где расположено министерство спорта области. Также были просмотрены здания силовых структур региона, среди которых ГУ МВД, СКР, ГУФСИН, УФСБ по региону, а также областная прокуратура и управление Росгвардии.

По результатам мониторинга, челябинские чиновники за последние шесть месяцев заказали на рабочие места еды на сумму 181 660 рублей. Силовики за аналогичный период воспользовались сервисом доставки на 127 396 рублей.

Сайт saveurdata опубликовал базу с персональной информацией россиян, которая стала публичной, и ей могут воспользоваться с целью запугивания и обмана. Жители могут проверить на карте какая информация есть у преступников, чтобы понимать риски. В сети оказались данные на 917 пермяков, свыше 28 тысяч свердловчан, и свыше 23 тысяч жителей Челябинской области. Еще в начале марта клиентам сервиса «Яндекс.Еда» пришло уведомление, что их данные были слиты в общую сеть. Однако, утечка не коснулась банковских и платежных данных, логинов и паролей.

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