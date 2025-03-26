Россияне в интернете жалуются на сбои в работе СБП и российских банков. Среди них ВТБ, Тинькофф, МТС Банк и ряд других. Такие данные фиксирует мониторинговый сервис Downdetector.
Судя по информации от сервиса, массовые сбои начали фиксироваться интернет-пользователями в последний час. Более 2000 человек сообщают о неполадках в работе.
Этой ночью также сообщалось о массовых сбоях в работе банковских сервисов. Уже на тот момент почти девять тысяч пользователей сообщили о различных ошибках.
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