Пользователи сообщают о сбоях в работе СБП и российских банков. Скрин

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В интернете фиксируют сбои в работе популярных банков
В интернете фиксируют сбои в работе популярных банков Фото:

Россияне в интернете жалуются на сбои в работе СБП и российских банков. Среди них ВТБ, Тинькофф, МТС Банк и ряд других. Такие данные фиксирует мониторинговый сервис Downdetector.

Судя по информации от сервиса, массовые сбои начали фиксироваться интернет-пользователями в последний час. Более 2000 человек сообщают о неполадках в работе. 

Этой ночью также сообщалось о массовых сбоях в работе банковских сервисов. Уже на тот момент почти девять тысяч пользователей сообщили о различных ошибках.

Зафиксированы сбои в работе банковских сервисов
Зафиксированы сбои в работе банковских сервисов
Фото:

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Россияне в интернете жалуются на сбои в работе СБП и российских банков. Среди них ВТБ, Тинькофф, МТС Банк и ряд других. Такие данные фиксирует мониторинговый сервис Downdetector. Судя по информации от сервиса, массовые сбои начали фиксироваться интернет-пользователями в последний час. Более 2000 человек сообщают о неполадках в работе.  Этой ночью также сообщалось о массовых сбоях в работе банковских сервисов. Уже на тот момент почти девять тысяч пользователей сообщили о различных ошибках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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