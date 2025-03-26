В Дагомысе мужчина спрятался в кустах после нападения на партнеров по бизнесу

В Дагомысе (Сочи) неизвестный напал на владельца мясного магазина «Мясной дворик». Предварительно, это произошло из-за мести и долгов между партнерами по бизнесу. Злоумышленника нашли в кустах недалеко от Волковского озера, когда он пытался скрыться на своем автомобиле. Об этом сообщил telegram-канал Kub Mash.
«Предварительно, на владельцев „Мясного дворика“ напал бывший партнер по бизнесу. Причина — давние долги и месть. Он убил 43-летнюю женщину и ранил ее мужа в плечо», — передает telegram-канал.
После совершения преступления нападавший сел во внедорожник, несколько раз врезался в витрины магазина и скрылся с места происшествия. Полиция обнаружила оставленный преступником автомобиль недалеко от Волковского озера. Мужчина пытался скрыться в кустах, однако был задержан правоохранительными органами. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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