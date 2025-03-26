Телеведущего Цивилева кремируют и похоронят в Митино 27 марта

Церемония прощания с телеведущим и режиссером Константином Цивилевым пройдет 27 марта в храме Рождества Христова, расположенном в районе Митино. После этого состоится кремация, а затем захоронение праха на Митинском кладбище. Об этом сообщила Марина Цивилева, вдова ушедшего из жизни телеведущего.
«Прощание будет завтра в храме Рождества Христова в Митино, в 11:30. Мы будем кремировать Костю, это была его воля», — заявила Цивилева для ТАСС. Телеведущий скончался в возрасте 60 лет, сообщил его друг и коллега Давид Шнейдеров. Причиной смерти стали осложнения, связанные с проблемами со здоровьем.
Константин Цивилев родился в 1965 году в Москве. Начиная свою карьеру на радио в отделе сатиры и юмора, он также занимался созданием сценариев для различных телепередач, включая «С добрым утром!», «Полчаса на все» и «Опять 25!». С мая 1995 года он работал корреспондентом, а позднее стал ведущим программы «Времечко» на Первом канале. В 2000-х годах Цивилев был автором и ведущим программы «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь» и с 2008 года перешел на радио «Маяк». В 2010 году вместе с Алексеем Эйбоженко он начал вести программу «Дела житейские» на канале «Доверие». Кроме того, Цивилев являлся автором более 50 документальных фильмов из цикла «Городские истории» для телеканала «Столица».
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