Телеведущего Цивилева кремируют и похоронят в Митино 27 марта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цивилева похоронят на Митинском кладбище
Цивилева похоронят на Митинском кладбище Фото:

Церемония прощания с телеведущим и режиссером Константином Цивилевым пройдет 27 марта в храме Рождества Христова, расположенном в районе Митино. После этого состоится кремация, а затем захоронение праха на Митинском кладбище. Об этом сообщила Марина Цивилева, вдова ушедшего из жизни телеведущего.

«Прощание будет завтра в храме Рождества Христова в Митино, в 11:30. Мы будем кремировать Костю, это была его воля», — заявила Цивилева для ТАСС. Телеведущий скончался в возрасте 60 лет, сообщил его друг и коллега Давид Шнейдеров. Причиной смерти стали осложнения, связанные с проблемами со здоровьем.

Константин Цивилев родился в 1965 году в Москве. Начиная свою карьеру на радио в отделе сатиры и юмора, он также занимался созданием сценариев для различных телепередач, включая «С добрым утром!», «Полчаса на все» и «Опять 25!». С мая 1995 года он работал корреспондентом, а позднее стал ведущим программы «Времечко» на Первом канале. В 2000-х годах Цивилев был автором и ведущим программы «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь» и с 2008 года перешел на радио «Маяк». В 2010 году вместе с Алексеем Эйбоженко он начал вести программу «Дела житейские» на канале «Доверие». Кроме того, Цивилев являлся автором более 50 документальных фильмов из цикла «Городские истории» для телеканала «Столица».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Церемония прощания с телеведущим и режиссером Константином Цивилевым пройдет 27 марта в храме Рождества Христова, расположенном в районе Митино. После этого состоится кремация, а затем захоронение праха на Митинском кладбище. Об этом сообщила Марина Цивилева, вдова ушедшего из жизни телеведущего. «Прощание будет завтра в храме Рождества Христова в Митино, в 11:30. Мы будем кремировать Костю, это была его воля», — заявила Цивилева для ТАСС. Телеведущий скончался в возрасте 60 лет, сообщил его друг и коллега Давид Шнейдеров. Причиной смерти стали осложнения, связанные с проблемами со здоровьем. Константин Цивилев родился в 1965 году в Москве. Начиная свою карьеру на радио в отделе сатиры и юмора, он также занимался созданием сценариев для различных телепередач, включая «С добрым утром!», «Полчаса на все» и «Опять 25!». С мая 1995 года он работал корреспондентом, а позднее стал ведущим программы «Времечко» на Первом канале. В 2000-х годах Цивилев был автором и ведущим программы «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь» и с 2008 года перешел на радио «Маяк». В 2010 году вместе с Алексеем Эйбоженко он начал вести программу «Дела житейские» на канале «Доверие». Кроме того, Цивилев являлся автором более 50 документальных фильмов из цикла «Городские истории» для телеканала «Столица».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...