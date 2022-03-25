Из шахты в Кузбассе подняли тело погибшего горняка

25 марта 2022 в 08:11 Размер текста - 17 +

Тело погибшего горняка извлекли из-под завалов на шахте «Осинниковская» в Кузбассе. Накануне здесь произошел выброс угля и газа с обрушением породы, были эвакуированы 118 человек. «На шахте „Осинниковская“ извлечен из-под завалов погибший шахтер. Ночью поисково-спасательная операция завершена», — сообщает RT со ссылкой на пресс-службу министерства угольной промышленности Кемеровской области. В четверг, 24 марта, на шахте произошел выброс угля и газа с обрушением породы. Под землей в этот момент находились 119 человек. 118 удалось эвакуировать, они не пострадали. Один человек остался под завалами, напоминает Vse42.Ru. Прокуратура региона проводит проверку по факту ЧП. Ровно четыре месяца назад ЧП произошло на другой шахте Кузбасса — «Листвяжной». 25 ноября 2021 года ноября в результате взрыва метана и пожара пострадали 63 человека, погиб 51. Тело последнего погибшего было поднято на поверхность 13 декабря. После трагедии были задержаны директор шахты Сергей Махраков и совладелец холдинга Михаил Федяев. Президент РФ Владимир Путин жестко раскритиковал действия виновных. Он заявил, что с тех, кто в погоне за прибылью пренебрегает безопасностью людей, нужно спрашивать по закону.