Экс-подполковник США Келли пристыдил Байдена за нарушение этикета. «Вцепился в кусок как животное»

26 марта 2022 в 01:25 Размер текста - 17 +

По словам Грега Келли, Джо Байден нарушил армейский этикет, принявшись трапезничать раньше других военнослужащих Фото: Bundesregierung\Kugler Американский телеведущий, подполковник в отставке в резерве Корпуса морской пехоты США Грег Келли пристыдил американского президента США Джо Байдена, который в ходе визита базы армии США в Польше в нарушил армейский этикет, начав есть пиццу раньше других солдат. По его словам, солдаты были в ужасе от действий главы государства. «Войска в ужасе от того, что президент Джо Байден как животное вцепился в этот кусок пиццы прежде, чем все солдаты его получили», — написал Грег Келли в Twitter. Подполковник в отставке отметил, что в армии США старшие офицеры всегда приступают к трапезе последними, после того, как все солдаты получат еду. Ранее сообщалось, что европейцы возмутились из-за призывов Байдена о том, что Европе «необходимо» пойти на жертвы ради того, чтобы «навредить» России. Также американский лидер обвинил президента России Владимира Путина в желании развалить НАТО. Политик в очередной раз позволил себе оскорбить российского главу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американский телеведущий, подполковник в отставке в резерве Корпуса морской пехоты США Грег Келли пристыдил американского президента США Джо Байдена, который в ходе визита базы армии США в Польше в нарушил армейский этикет, начав есть пиццу раньше других солдат. По его словам, солдаты были в ужасе от действий главы государства. «Войска в ужасе от того, что президент Джо Байден как животное вцепился в этот кусок пиццы прежде, чем все солдаты его получили», — написал Грег Келли в Twitter. Подполковник в отставке отметил, что в армии США старшие офицеры всегда приступают к трапезе последними, после того, как все солдаты получат еду. Ранее сообщалось, что европейцы возмутились из-за призывов Байдена о том, что Европе «необходимо» пойти на жертвы ради того, чтобы «навредить» России. Также американский лидер обвинил президента России Владимира Путина в желании развалить НАТО. Политик в очередной раз позволил себе оскорбить российского главу.