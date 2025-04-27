Путин и Герасимов после доклада о Курской области поговорили один на один

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Герасимов сообщил президенту о завершении операции по освобождению Курской области
Герасимов сообщил президенту о завершении операции по освобождению Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

После доклада о ситуации в Курской области президент России Владимир Путин попросил начальника Генштаба Валерия Герасимова о личной встрече. Доклад рассказывал о завершении операции по освобождению региона от ВСУ.

«Все, Валерий Васильевич, мы сейчас еще переговорим», — заявил Путин. Видео с этой просьбой президента в своем telegram-канале опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин. 

Герасимов доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Украинское вторжение в региона началась 6 августа 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После доклада о ситуации в Курской области президент России Владимир Путин попросил начальника Генштаба Валерия Герасимова о личной встрече. Доклад рассказывал о завершении операции по освобождению региона от ВСУ. «Все, Валерий Васильевич, мы сейчас еще переговорим», — заявил Путин. Видео с этой просьбой президента в своем telegram-канале опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.  Герасимов доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Украинское вторжение в региона началась 6 августа 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...