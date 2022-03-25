25 марта 2022

Байден в очередной раз позволил себе оскорбить Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Джо Байден заявил, что, называя Владимира Путина «военным преступником», считает себя правым с юридической точки зрения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американский лидер Джо Байден оскорбил президента России Владимира Путина, назвав его «военным преступником», добавив, что считает свою точку зрения объективной. Об этом политик заявил в ходе посещения польско-украинской границы.

«Самое для нас важное — это с самого начала сохранять единство наших демократий в неприятии и продолжать усилия для прекращения разрушений, которые происходят от рук человека, которого, говоря откровенно, я считаю военным преступником», — цитирует Джо Байдена РИА «Новости». По его мнению, этот вывод «будет соответствовать юридическому определению» понятия «военный преступник».

24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После этого Джо Байден заявил, что считает российского главу «военным преступником». Глава Чечни Рамзан Кадыров жестко ответил американскому лидеру, отметив, что тот «потерял остатки рассудка». По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от включения Украины в НАТО.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американский лидер Джо Байден оскорбил президента России Владимира Путина, назвав его «военным преступником», добавив, что считает свою точку зрения объективной. Об этом политик заявил в ходе посещения польско-украинской границы. «Самое для нас важное — это с самого начала сохранять единство наших демократий в неприятии и продолжать усилия для прекращения разрушений, которые происходят от рук человека, которого, говоря откровенно, я считаю военным преступником», — цитирует Джо Байдена РИА «Новости». По его мнению, этот вывод «будет соответствовать юридическому определению» понятия «военный преступник». 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После этого Джо Байден заявил, что считает российского главу «военным преступником». Глава Чечни Рамзан Кадыров жестко ответил американскому лидеру, отметив, что тот «потерял остатки рассудка». По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от включения Украины в НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...