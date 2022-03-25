Байден в очередной раз позволил себе оскорбить Путина

25 марта 2022 в 23:30 Размер текста - 17 +

Американский лидер Джо Байден оскорбил президента России Владимира Путина, назвав его «военным преступником», добавив, что считает свою точку зрения объективной. Об этом политик заявил в ходе посещения польско-украинской границы. «Самое для нас важное — это с самого начала сохранять единство наших демократий в неприятии и продолжать усилия для прекращения разрушений, которые происходят от рук человека, которого, говоря откровенно, я считаю военным преступником», — цитирует Джо Байдена РИА «Новости». По его мнению, этот вывод «будет соответствовать юридическому определению» понятия «военный преступник». 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После этого Джо Байден заявил, что считает российского главу «военным преступником». Глава Чечни Рамзан Кадыров жестко ответил американскому лидеру, отметив, что тот «потерял остатки рассудка». По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от включения Украины в НАТО.