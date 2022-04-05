Экс-премьер Польши испугался масштабного наступления на Украину 05 апреля 2022 в 21:32 Размер текста - 17 + Дональд Туск призвал к поддержке украинской армии Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европейский союз поддержать Украину всеми возможными средствами, пока Россия «не начала наступать» на ее города. Соответствующий пост политик опубликовал в соцсетях. «[Президент РФ Владимир] Путин готовит решительное наступление. Европа должна поддержать Украину всеми силами. Сейчас же!», — написал Дональд Туск в соцсетях. Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, основной целью операции является защита территорий Донецкой и Луганской народных республик, а не оккупация территорий страны. В Минобороны РФ заявляли, что безусловный приоритет российской армии заключается в исключение напрасных жертв среди мирного населения. Вооруженные силы РФ выполняют задания по поражению объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европейский союз поддержать Украину всеми возможными средствами, пока Россия «не начала наступать» на ее города. Соответствующий пост политик опубликовал в соцсетях. «[Президент РФ Владимир] Путин готовит решительное наступление. Европа должна поддержать Украину всеми силами. Сейчас же!», — написал Дональд Туск в соцсетях. Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, основной целью операции является защита территорий Донецкой и Луганской народных республик, а не оккупация территорий страны. В Минобороны РФ заявляли, что безусловный приоритет российской армии заключается в исключение напрасных жертв среди мирного населения. Вооруженные силы РФ выполняют задания по поражению объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям