Экс-премьер Польши испугался масштабного наступления на Украину

Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европейский союз поддержать Украину всеми возможными средствами, пока Россия «не начала наступать» на ее города. Соответствующий пост политик опубликовал в соцсетях.
«[Президент РФ Владимир] Путин готовит решительное наступление. Европа должна поддержать Украину всеми силами. Сейчас же!», — написал Дональд Туск в соцсетях.
Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, основной целью операции является защита территорий Донецкой и Луганской народных республик, а не оккупация территорий страны. В Минобороны РФ заявляли, что безусловный приоритет российской армии заключается в исключение напрасных жертв среди мирного населения. Вооруженные силы РФ выполняют задания по поражению объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ.
Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европейский союз поддержать Украину всеми возможными средствами, пока Россия «не начала наступать» на ее города. Соответствующий пост политик опубликовал в соцсетях. «[Президент РФ Владимир] Путин готовит решительное наступление. Европа должна поддержать Украину всеми силами. Сейчас же!», — написал Дональд Туск в соцсетях. Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, основной целью операции является защита территорий Донецкой и Луганской народных республик, а не оккупация территорий страны. В Минобороны РФ заявляли, что безусловный приоритет российской армии заключается в исключение напрасных жертв среди мирного населения. Вооруженные силы РФ выполняют задания по поражению объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ.