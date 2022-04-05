Экс-премьер Польши испугался масштабного наступления на Украину

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Дональд Туск призвал к поддержке украинской армии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европейский союз поддержать Украину всеми возможными средствами, пока Россия «не начала наступать» на ее города. Соответствующий пост политик опубликовал в соцсетях.

«[Президент РФ Владимир] Путин готовит решительное наступление. Европа должна поддержать Украину всеми силами. Сейчас же!», — написал Дональд Туск в соцсетях.

Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, основной целью операции является защита территорий Донецкой и Луганской народных республик, а не оккупация территорий страны. В Минобороны РФ заявляли, что безусловный приоритет российской армии заключается в исключение напрасных жертв среди мирного населения. Вооруженные силы РФ выполняют задания по поражению объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ.

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Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европейский союз поддержать Украину всеми возможными средствами, пока Россия «не начала наступать» на ее города. Соответствующий пост политик опубликовал в соцсетях. «[Президент РФ Владимир] Путин готовит решительное наступление. Европа должна поддержать Украину всеми силами. Сейчас же!», — написал Дональд Туск в соцсетях. Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, основной целью операции является защита территорий Донецкой и Луганской народных республик, а не оккупация территорий страны. В Минобороны РФ заявляли, что безусловный приоритет российской армии заключается в исключение напрасных жертв среди мирного населения. Вооруженные силы РФ выполняют задания по поражению объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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