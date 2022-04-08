Глава «Битвы за Донбасс» назвал новую версию удара в Краматорске

08 апреля 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

Ракета могла предназначаться российским военным, считает Алексей Живов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ракета «Точка-У», ударившая по вокзалу в Краматорске, могла предназначаться российским военным, но сбилась с курса и прилетела не туда. Таким мнением с URA.RU поделился политолог, основатель общественного движения «Битва за Донбасс» Алексей Живов. «Эту ракету могли посылать в другое место. „Точки-У“ периодически сбиваются с курса, выходят из строя и падают куда попало. Вполне возможно, что надпись „За детей“ наносилась украинскими военнослужащими в расчете, что они попадут куда-то по российским войскам или по уже занятым ими территориям. Но промахнулись и попали в центр города, где в тот момент проходила эвакуация», — сказал Алексей Живов. Он отметил, что Украине не важна судьба жителей Донбасса. «Советник украинского президента Алексей Арестович сказал, что любые социально-политические жертвы на пути вступления Украины в НАТО допустимы и оправданы. Если они и решили по кому-то ударить, то, конечно, по жителям Донбасса в Краматорске. Донбасс Украине не жалко, и не было жалко никогда», — подчеркнул собеседник URA.RU. По словам Живова, он ожидает похожей реакции Запада, как было с Бучей. «Я думаю, что это будет очередная грубо сшитая провокация. Западным СМИ опять покажут картинку, никто не будет анализировать, что это „Точка-У“, что у нас таких нет. Так произошло и с Бучей. Не было ни одного доказательства. Первое, что они должны были сделать — пройти судебно-медицинскую экспертизу. А вместо этого они просто разложили трупы, сняли и сказали: посмотрите, это русские убили. Это чистый фейк. Он был заранее заготовлен под новый пакет санкций и более жесткие ограничения по отношению к стране. То же самое, наверное, будет и сейчас», — добавил эксперт. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ВСУ нанесли удар ТРК «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске в Донбассе. Там проходила эвакуация мирного населения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака на железнодорожный вокзал была совершена ВСУ. Вооруженные силы РФ не используют ракеты типа «Точка-У». Президент России объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он объяснил, что ее целью является денацификация и демилитаризация. Владимир Путин подчеркивал, что операция стала вынужденной мерой и России не оставили иного выбора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ракета «Точка-У», ударившая по вокзалу в Краматорске, могла предназначаться российским военным, но сбилась с курса и прилетела не туда. Таким мнением с URA.RU поделился политолог, основатель общественного движения «Битва за Донбасс» Алексей Живов. «Эту ракету могли посылать в другое место. „Точки-У“ периодически сбиваются с курса, выходят из строя и падают куда попало. Вполне возможно, что надпись „За детей“ наносилась украинскими военнослужащими в расчете, что они попадут куда-то по российским войскам или по уже занятым ими территориям. Но промахнулись и попали в центр города, где в тот момент проходила эвакуация», — сказал Алексей Живов. Он отметил, что Украине не важна судьба жителей Донбасса. «Советник украинского президента Алексей Арестович сказал, что любые социально-политические жертвы на пути вступления Украины в НАТО допустимы и оправданы. Если они и решили по кому-то ударить, то, конечно, по жителям Донбасса в Краматорске. Донбасс Украине не жалко, и не было жалко никогда», — подчеркнул собеседник URA.RU. По словам Живова, он ожидает похожей реакции Запада, как было с Бучей. «Я думаю, что это будет очередная грубо сшитая провокация. Западным СМИ опять покажут картинку, никто не будет анализировать, что это „Точка-У“, что у нас таких нет. Так произошло и с Бучей. Не было ни одного доказательства. Первое, что они должны были сделать — пройти судебно-медицинскую экспертизу. А вместо этого они просто разложили трупы, сняли и сказали: посмотрите, это русские убили. Это чистый фейк. Он был заранее заготовлен под новый пакет санкций и более жесткие ограничения по отношению к стране. То же самое, наверное, будет и сейчас», — добавил эксперт. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ВСУ нанесли удар ТРК «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске в Донбассе. Там проходила эвакуация мирного населения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака на железнодорожный вокзал была совершена ВСУ. Вооруженные силы РФ не используют ракеты типа «Точка-У». Президент России объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он объяснил, что ее целью является денацификация и демилитаризация. Владимир Путин подчеркивал, что операция стала вынужденной мерой и России не оставили иного выбора.