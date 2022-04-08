В России возбудили дело из-за провокации нацистов в Краматорске

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту провокации украинских нацистов в Краматорске. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ и иных неустановленных лиц. В их действиях следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ. Следствием установлено, что 8 апреля 2022 года военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины выполняли заведомо преступные приказы командира бригады и иных вышестоящих командиров и должностных лиц», — сообщается на сайте СК.
Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту провокации украинских нацистов в Краматорске. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ и иных неустановленных лиц. В их действиях следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ. Следствием установлено, что 8 апреля 2022 года военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины выполняли заведомо преступные приказы командира бригады и иных вышестоящих командиров и должностных лиц», — сообщается на сайте СК. 8 апреля ВСУ нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. В Минобороны РФ заявили, что удар был нанесен ракетой «Точка-У», которая применяется только Украиной, сообщает RT. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в результате удара погибло более 30 человек. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения.