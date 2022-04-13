ФСБ задержала террориста в Ставрополье

ФСБ задержала сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«ФСБ России задержала в Ставропольском крае сторонника „Исламского государства“. Он готовил теракт на объекте транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Сторонник ИГИЛ был задержан при подготовке к теракту. Сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли у него взрывчатые вещества.
В 2021 году ФСБ задержала пособников ИГИЛ в Татарстане и Крыму. В том же году турецкая полиция захватила одного из лидеров организации, пишет RT.
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