ФСБ задержала террориста в Ставрополье

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Тренировка сотрудников Росгвардии на территории гимназии. Челябинск, гимназия, арест, захват, террорист, школа, заложник, росгвардия, вневедомственная охрана, вежливые люди, задержание, активист, лицей
Задержанный готовил теракт Фото:

ФСБ задержала сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«ФСБ России задержала в Ставропольском крае сторонника „Исламского государства“. Он готовил теракт на объекте транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Сторонник ИГИЛ был задержан при подготовке к теракту. Сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли у него взрывчатые вещества.

В 2021 году ФСБ задержала пособников ИГИЛ в Татарстане и Крыму. В том же году турецкая полиция захватила одного из лидеров организации, пишет RT.

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ФСБ задержала сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. «ФСБ России задержала в Ставропольском крае сторонника „Исламского государства“. Он готовил теракт на объекте транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении. Сторонник ИГИЛ был задержан при подготовке к теракту. Сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли у него взрывчатые вещества. В 2021 году ФСБ задержала пособников ИГИЛ в Татарстане и Крыму. В том же году турецкая полиция захватила одного из лидеров организации, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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