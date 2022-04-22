Германия решила платить за восстановление Украины

На возведение нового жилья будет потрачено 12,4 миллиона евро Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Германия выделит Украине около 37 миллионов евро для восстановления страны. Средства направят на строительство жилья и восстановление электросетей. Об этом сообщила глава министерства экономического развития и сотрудничества ФРГ Свенья Шульце.

«Украина нуждается в жилье для внутренне перемещенных лиц, ей необходима неповрежденная электросеть. Министерство перераспределило средства на эти цели в рамках чрезвычайной программы», — сказала Шульце газете Аugsburger Allgemeine.

На восстановление электросетей направят 22,5 миллиона евро. На возведение жилищного фонда потратят 12,4 миллиона. Еще около двух миллионов уйдет на медицинское оснащение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна столкнулась с разрушениями на 550 миллиардов долларов. Всемирный банк, в свою очередь, оценил потери жилищного фонда и инфраструктуры в 60 миллиардов долларов.