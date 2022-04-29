Мария Шукшина поддержала барда Новикова в споре с Соловьевым. «Меняйте риторику и манеру поведения»

30 апреля 2022 в 09:19 Размер текста - 17 +

По мнению Шукшиной, Соловьев оказал медвежью услугу власти Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Российская актриса и телеведущая Мария Шукшина поддержала барда Александра Новикова, который не согласился с высказыванием Владимира Соловьева, что «Екатеринбург — центр мерзотной либероты». Свое мнение по ситуации Шукшина высказала в официальном telegram-канале. «Хотела бы поддержать Александра [Новикова] и выразить ему свою солидарность. Разговор по понятиям в риторике Соловьева также считаю абсолютно неприемлемым. На кухне у себя — да, в качестве рупора (лица) власти — нет. У нас власть какая угодно (при всем при том, что она разная), но она не хамская», — написала актриса. Она также отметила, что в новом культурно-идеологическом пространстве, которое хотят построить в стране президент и россияне, нет места риторики «по понятиям». И посоветовала Соловьеву учиться у наших воинов, которые сегодня «ведут разговор с силою, но достойно». По мнению Шукшиной, телеведущий оказал медвежью услугу власти. «Огромная часть патриотически настроенного населения, считающего Ельцин-центр действительно рассадником либерализма, и выступающего за его закрытие, вас не поддержало», — добавила актриса. Резонансные слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали 27 апреля. Ведущий попросил объяснить полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». На заявление отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком». Затем Соловьев дерзко ответил главе региона, заявив, что «ему [Куйвашеву] имеет смысл немножко в себя прийти». За губернатора заступился известный уральский шансонье Александр Новиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Российская актриса и телеведущая Мария Шукшина поддержала барда Александра Новикова, который не согласился с высказыванием Владимира Соловьева, что «Екатеринбург — центр мерзотной либероты». Свое мнение по ситуации Шукшина высказала в официальном telegram-канале. «Хотела бы поддержать Александра [Новикова] и выразить ему свою солидарность. Разговор по понятиям в риторике Соловьева также считаю абсолютно неприемлемым. На кухне у себя — да, в качестве рупора (лица) власти — нет. У нас власть какая угодно (при всем при том, что она разная), но она не хамская», — написала актриса. Она также отметила, что в новом культурно-идеологическом пространстве, которое хотят построить в стране президент и россияне, нет места риторики «по понятиям». И посоветовала Соловьеву учиться у наших воинов, которые сегодня «ведут разговор с силою, но достойно». По мнению Шукшиной, телеведущий оказал медвежью услугу власти. «Огромная часть патриотически настроенного населения, считающего Ельцин-центр действительно рассадником либерализма, и выступающего за его закрытие, вас не поддержало», — добавила актриса. Резонансные слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали 27 апреля. Ведущий попросил объяснить полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». На заявление отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком». Затем Соловьев дерзко ответил главе региона, заявив, что «ему [Куйвашеву] имеет смысл немножко в себя прийти». За губернатора заступился известный уральский шансонье Александр Новиков.