12 мая 2022

В важнейшие социальные объекты Мариуполя вернулось электричество

© Служба новостей «URA.RU»
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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО
В Мариуполе возобновили подачу электричества в больницы и станции скорой помощи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Энергетики восстановили электроснабжение первых социальных объектов в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР).

«12 мая энергетики запитали первые социально значимые объекты в Мариуполе», — говорится в сообщении. опубликованном в telegram-канале ведомства. Энергетикам уже удалось запитать местную больницу, станцию скорой помощи, дерматовенерологический диспансер, а также административные здания энергопредприятий. В проведении работ специалистам Мариуполя помогают работники из Донецка, Макеевки, Харцызска, Горловки, Енакиево и Новотроицка.

Российская спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. В конце апреля под контроль российский войск полностью перешел Мариуполь. Ранее сообщалось, что в городе удалось расчистить от завалов практически все улицы. Народная милиция ДНР докладывала, что город возвращается к нормальной жизни. В частности, в одной из местных школ возобновились занятия для учеников, начала работать поликлиника. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что Россия поможет восстановить Донецкую и Луганскую народные республики. В первую очередь жителям этих территорий будет прислана гуманитарная помощь.

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Энергетики восстановили электроснабжение первых социальных объектов в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР). «12 мая энергетики запитали первые социально значимые объекты в Мариуполе», — говорится в сообщении. опубликованном в telegram-канале ведомства. Энергетикам уже удалось запитать местную больницу, станцию скорой помощи, дерматовенерологический диспансер, а также административные здания энергопредприятий. В проведении работ специалистам Мариуполя помогают работники из Донецка, Макеевки, Харцызска, Горловки, Енакиево и Новотроицка. Российская спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. В конце апреля под контроль российский войск полностью перешел Мариуполь. Ранее сообщалось, что в городе удалось расчистить от завалов практически все улицы. Народная милиция ДНР докладывала, что город возвращается к нормальной жизни. В частности, в одной из местных школ возобновились занятия для учеников, начала работать поликлиника. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что Россия поможет восстановить Донецкую и Луганскую народные республики. В первую очередь жителям этих территорий будет прислана гуманитарная помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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