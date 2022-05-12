В важнейшие социальные объекты Мариуполя вернулось электричество

13 мая 2022 в 00:47 Размер текста - 17 +

В Мариуполе возобновили подачу электричества в больницы и станции скорой помощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Энергетики восстановили электроснабжение первых социальных объектов в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР). «12 мая энергетики запитали первые социально значимые объекты в Мариуполе», — говорится в сообщении. опубликованном в telegram-канале ведомства. Энергетикам уже удалось запитать местную больницу, станцию скорой помощи, дерматовенерологический диспансер, а также административные здания энергопредприятий. В проведении работ специалистам Мариуполя помогают работники из Донецка, Макеевки, Харцызска, Горловки, Енакиево и Новотроицка. Российская спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. В конце апреля под контроль российский войск полностью перешел Мариуполь. Ранее сообщалось, что в городе удалось расчистить от завалов практически все улицы. Народная милиция ДНР докладывала, что город возвращается к нормальной жизни. В частности, в одной из местных школ возобновились занятия для учеников, начала работать поликлиника. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что Россия поможет восстановить Донецкую и Луганскую народные республики. В первую очередь жителям этих территорий будет прислана гуманитарная помощь. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Энергетики восстановили электроснабжение первых социальных объектов в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР). «12 мая энергетики запитали первые социально значимые объекты в Мариуполе», — говорится в сообщении. опубликованном в telegram-канале ведомства. Энергетикам уже удалось запитать местную больницу, станцию скорой помощи, дерматовенерологический диспансер, а также административные здания энергопредприятий. В проведении работ специалистам Мариуполя помогают работники из Донецка, Макеевки, Харцызска, Горловки, Енакиево и Новотроицка. Российская спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. В конце апреля под контроль российский войск полностью перешел Мариуполь. Ранее сообщалось, что в городе удалось расчистить от завалов практически все улицы. Народная милиция ДНР докладывала, что город возвращается к нормальной жизни. В частности, в одной из местных школ возобновились занятия для учеников, начала работать поликлиника. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что Россия поможет восстановить Донецкую и Луганскую народные республики. В первую очередь жителям этих территорий будет прислана гуманитарная помощь.