Daily Mail: британцы разорятся на свадьбах из-за спецоперации РФ

В Великобритании прогнозируют, что цены на обручальные кольца будут стремительно расти Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Великобритании ожидается резкий рост цен на обручальные кольца и ювелирные украшения. Как сообщает британская газета Daily Mail, это связано с ростом цен на бриллианты из-за спецоперации России на Украине.

Цены на обручальные кольца могут резко вырасти, поскольку цены на бриллианты взлетели. Цены на кольца с Хай-стрит уже выросли на целых 10%, но цены на изделия, сделанные на заказ у ведущих ювелиров, взлетят до небес. Это все потому, что спецоперация нарушила экспорт необработанных алмазов, добытых в России, вызвав шоковую волну в отрасли», — сообщает Daily Mail.

Отмечается, что цены на ювелирные изделия с бриллиантами выросли на 5-10%. «Товар, который в январе стоил 3 тысячи фунтов стерлингов, сейчас может стоить до 3,4 тысячи», — уточнили там.

Однако в комментариях под заметкой британцы обвиняют продавцов ювелирных изделий во вранье. «Чушь собачья. Всем известно, что торговцы алмазами имеют доступ к огромному количеству алмазов, но при этом они подпитывают рынок, поддерживая высокие цены», — написал пользователь с ником milly.

Читатель с псевдонимом pow1992 также негативно отнесся к названной причине подорожания украшений. «Пожалуйста, перестаньте использовать спецоперацию в качестве оправдания для всего», — отметил он.

В Великобритании также были вынуждены начать сокращать порции в кафе и ресторанах из-за роста цен и сокращения запасов продуктов. В стране из-за инфляции на фоне санкций против России заканчивается «золотой век» дешевой еды. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ масштабные санкции из-за спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран: были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи и выростала инфляция.

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