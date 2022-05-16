Рогозин заявил о готовности последовать примеру Собянина

16 мая 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин готов заняться выпуском продукции гражданского назначения Фото: Александр Мамаев © URA.RU Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил готовность последовать примеру мэра Москвы Сергея Собянина, который собрался использовать завод Renault для производства «Москвичей». Он заявил, что Роскосмос также может заняться управлением близких по профилю предприятий. «Если губернаторы последуют примеру мэра Москвы и начнут принимать решительные меры в отношении собственности бежавших из России иностранных магнатов, Роскосмос готов брать близкие по профилю предприятия в наше управление», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он заявил о готовности наладить выпуск продукции гражданского назначения. Ранее Минпромторг сообщил, что российские активы Группы Renault переходят в государственную собственность РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будут производиться «Москвичи». Такое решение принято в связи с тем, что иностранный собственник предприятия решил закрыть бизнес в России. Ряд иностранных компаний решил закрыть бизнес в России в связи с началом спецоперации РФ на Украине. О приостановках производства в РФ сообщали автопроизводители Hyundai, Volkswagen, Sollers Ford, BMW, Rolls-Royce и Suzuki, Honda и Mazda. Свои офисы и магазины в России на неопределенный срок также закрыли IKEA, LEGO, Mango, Nike и H&M, напоминает телеканал 360. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил готовность последовать примеру мэра Москвы Сергея Собянина, который собрался использовать завод Renault для производства «Москвичей». Он заявил, что Роскосмос также может заняться управлением близких по профилю предприятий. «Если губернаторы последуют примеру мэра Москвы и начнут принимать решительные меры в отношении собственности бежавших из России иностранных магнатов, Роскосмос готов брать близкие по профилю предприятия в наше управление», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он заявил о готовности наладить выпуск продукции гражданского назначения. Ранее Минпромторг сообщил, что российские активы Группы Renault переходят в государственную собственность РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будут производиться «Москвичи». Такое решение принято в связи с тем, что иностранный собственник предприятия решил закрыть бизнес в России. Ряд иностранных компаний решил закрыть бизнес в России в связи с началом спецоперации РФ на Украине. О приостановках производства в РФ сообщали автопроизводители Hyundai, Volkswagen, Sollers Ford, BMW, Rolls-Royce и Suzuki, Honda и Mazda. Свои офисы и магазины в России на неопределенный срок также закрыли IKEA, LEGO, Mango, Nike и H&M, напоминает телеканал 360.