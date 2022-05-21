Американский разведчик объяснил ошибку США на Украине

Власти США повторили ошибку, допущенную ранее в Афганистане, когда направили Киеву средства для поддержания ситуации на Украине, не понимая происходящего. Об этом заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер.
«Глядя на поспешное предоставление Украине десятков миллиардов долларов американской помощи, невольно возникает ощущение дежавю, что Вашингтон повторяет те же ошибки, которые привели к фиаско в Афганистане. Речь идет о неспособности адекватно оценить происходящие на Украине события», — заявил Риттер в колонке для RT. По его мнению, современная Украина — одна из самых коррумпированных стран мира. Он считает, что мнение, которое выстроили американские чиновники по поводу Киева ошибочное.
Ранее президент США Джо Байден выделил Украине 40 миллиардов долларов. Об этом сообщалось на официальном сайте Белого дома. Страны Запада начали активно финансировать Украину после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации страны.
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Власти США повторили ошибку, допущенную ранее в Афганистане, когда направили Киеву средства для поддержания ситуации на Украине, не понимая происходящего. Об этом заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер. «Глядя на поспешное предоставление Украине десятков миллиардов долларов американской помощи, невольно возникает ощущение дежавю, что Вашингтон повторяет те же ошибки, которые привели к фиаско в Афганистане. Речь идет о неспособности адекватно оценить происходящие на Украине события», — заявил Риттер в колонке для RT. По его мнению, современная Украина — одна из самых коррумпированных стран мира. Он считает, что мнение, которое выстроили американские чиновники по поводу Киева ошибочное. Ранее президент США Джо Байден выделил Украине 40 миллиардов долларов. Об этом сообщалось на официальном сайте Белого дома. Страны Запада начали активно финансировать Украину после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации страны.