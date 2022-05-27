В Магнитогорске делают краску в 10 раз долговечней обычной

Инновационная краска из полимеров, произведенная в Магнитогорске, имеет гарантию минимум 10 лет. К ультрафиолету она инертна и не выгорает, рассказали URA.RU в компании «Металлпластприорити».
«Это покрытие имеет хорошие свойства по стойкости к агрессивным средам и полностью инертно к ультрафиолетовым лучам. За счет этого срок годности 10 лет и выше. Обычные краски выгорают за год. Если полимерное покрытие повредить, то с помощью нагрева поверхность можно полностью восстановить», — рассказал URA.RU главный технолог компании «Металлпластприорити» Антон Антонов.
Аналогов в России нет, а ближайшие конкуренты работают в Турции и Италии. Процесс покраски предполагает погружение предмета в ванну с мелкодисперсным порошком и нагрев. После полимеризации образуется слой краски толщиной 400-800 микрометров. Таким образом можно окрашивать предметы городской среды, в промышленности — оборудование, которое соприкасается с агрессивными веществами, например, кислотами и щелочами.
1 июня компания запускает новую производственную линию. С началом его работы фирма сможет производить до 200 тонн краски в месяц. Сейчас делают 80 тонн. Продукция предприятия отвечает потребностям отечественной экономики в импортозамещении. После ухода из России ряда компаний из-за объявленных санкций перед властями стоит задача обеспечить внутренний спрос российскими аналогами товаров и услуг.
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Инновационная краска из полимеров, произведенная в Магнитогорске, имеет гарантию минимум 10 лет. К ультрафиолету она инертна и не выгорает, рассказали URA.RU в компании «Металлпластприорити». «Это покрытие имеет хорошие свойства по стойкости к агрессивным средам и полностью инертно к ультрафиолетовым лучам. За счет этого срок годности 10 лет и выше. Обычные краски выгорают за год. Если полимерное покрытие повредить, то с помощью нагрева поверхность можно полностью восстановить», — рассказал URA.RU главный технолог компании «Металлпластприорити» Антон Антонов. Аналогов в России нет, а ближайшие конкуренты работают в Турции и Италии. Процесс покраски предполагает погружение предмета в ванну с мелкодисперсным порошком и нагрев. После полимеризации образуется слой краски толщиной 400-800 микрометров. Таким образом можно окрашивать предметы городской среды, в промышленности — оборудование, которое соприкасается с агрессивными веществами, например, кислотами и щелочами. 1 июня компания запускает новую производственную линию. С началом его работы фирма сможет производить до 200 тонн краски в месяц. Сейчас делают 80 тонн. Продукция предприятия отвечает потребностям отечественной экономики в импортозамещении. После ухода из России ряда компаний из-за объявленных санкций перед властями стоит задача обеспечить внутренний спрос российскими аналогами товаров и услуг.