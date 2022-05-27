В Магнитогорске делают краску в 10 раз долговечней обычной

Новое покрытие не выгорает и устойчиво к агрессивным средам (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Инновационная краска из полимеров, произведенная в Магнитогорске, имеет гарантию минимум 10 лет. К ультрафиолету она инертна и не выгорает, рассказали URA.RU в компании «Металлпластприорити».

«Это покрытие имеет хорошие свойства по стойкости к агрессивным средам и полностью инертно к ультрафиолетовым лучам. За счет этого срок годности 10 лет и выше. Обычные краски выгорают за год. Если полимерное покрытие повредить, то с помощью нагрева поверхность можно полностью восстановить», — рассказал URA.RU главный технолог компании «Металлпластприорити» Антон Антонов.

Аналогов в России нет, а ближайшие конкуренты работают в Турции и Италии. Процесс покраски предполагает погружение предмета в ванну с мелкодисперсным порошком и нагрев. После полимеризации образуется слой краски толщиной 400-800 микрометров. Таким образом можно окрашивать предметы городской среды, в промышленности — оборудование, которое соприкасается с агрессивными веществами, например, кислотами и щелочами.

1 июня компания запускает новую производственную линию. С началом его работы фирма сможет производить до 200 тонн краски в месяц. Сейчас делают 80 тонн. Продукция предприятия отвечает потребностям отечественной экономики в импортозамещении. После ухода из России ряда компаний из-за объявленных санкций перед властями стоит задача обеспечить внутренний спрос российскими аналогами товаров и услуг.