Верховный суд РФ принял решение по делу убийц Каторгиной

Суд проходил 31 мая в Верховном суде Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Дело убийц жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной Михаила Федоровича, Марата Ахметвалиева и Екатерины Меньшиковой не стали отправлять на новое рассмотрение и оставили приговор в силе. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Верховного суда России.

«Приговор Меньшиковой, Ахметвалиеву и Федоровичу оставили без изменений», — сообщил представитель пресс-службы. В Верховный суд подавали апелляцию о пересмотре дела убийц свердловчанки, посчитав, что приговор был несправедливым. Ахметвалиев проведет в колонии 19,5 лет, Федорович — 20 лет, а Меньшикова — 16 лет.

О пропаже Каторгиной стало известно 10 октября 2019 года. Она поехала продавать свой автомобиль незнакомой женщине из Екатеринбурга, после чего родственники потеряли связь с Каторгиной. Ее автомобиль нашли в Челябиинске, а труп оказался сброшенным в колодец. В суде доказали, что убили Каторгину Федорович, Ахметвалиев и Меньшикова. Мужчин приговорили к 20 годам колонии, а Меньшикову — к 17 годам. Позднее суд смягчил приговор.

Каторгину оглушили электрошокером и перетащили на заднее сидение автомобиля. После этого ей несколько раз ударили ножом в живот, а тело выбросили в колодец.