Сырье для молочной продукции подорожает в Челябинской области

Производитель сырого молока спрогнозировал рост цены на него Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Стоимость сырого молока у фермеров Челябинской области в июне вырастет на 10—15%. Тренд на увеличение стоимости не прекращается с октября 2021 года, заявили URA.RU в сельхозкооперативе Миасса «Черновской».

«Сейчас будет повышение отпускной цены сырого молока. Идем на него, поскольку с октября не останавливается рост стоимости зерновых и комбикормов, ГСМ и рабочей техники. Работаем в ноль», — сообщил URA.RU директор «Черновского» Владимир Александров.

Зерновые к цене прошлого года прибавили 70%. Причины — засуха и экспортные поставки, снижающие предложение внутри страны. Производитель отметил, что снижение покупательской способности населения сдерживает рост цены. С августа 2021 года литр сырого молока подорожал на 5-6 рублей. В июне, по прогнозам Александрова, стоимость достигнет 35 рублей. В сыроварне Троицкого района «Ле Манк» отметили, что закупают молоко по цене от 28 до 45 рублей за литр — в зависимости от сорта сыра, для которого сырье используют.

Стоимость молока в рознице не растет и даже снижается. По данным минсельхоза региона из торговых сетей, за май стоимость литра молока упала на 2,4%, сливочного масла — на 11%. Хотя сравнение с началом года менее оптимистично: рост по первой позиции на 20%, по второй — на 4,3%.

«На удорожание могут работать рыночные факторы. Сокращение ассортимента из-за санкций в магазинах переключит спрос на традиционные продукты питания — хлеб и молоко. Это может поднимать цену молочных продуктов», — отметил директор Центра изучения молочного рынка России Михаил Мищенко.

После начала спецоперации РФ на Украине ряд стран ввел экономические санкции. Это повлияло на российскую экономику, вызвал рост цен, в том числе на продукты питания. Власти запустили целый ряд программ для поддержки отечественного производителя.

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