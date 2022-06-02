Перед пожаром в челябинском кафе произошел взрыв. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на складе макулатуры. Челябинск, пожар, клад макулатуры
Пожарные оперативно потушили горящую кровлю кафе Фото:

В челябинском кафе «Азия» перед пожаром кровли произошел сильный взрыв. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, разместив соответствующее видео.

На кадрах, сделанных, по всей видимости, видеорегистратором одного из автомобилей, заметно, как на кровлю кафе резко вырывается сильное пламя. После этого происходит возгорание.

Ранее URA.RU сообщало о возгорании 20 квадратных метров кровли кафе, расположенного по улице Доватора. По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, из помещения извлечены два газовых баллона. Два человека получили ожоги.

На кадрах видео заметен сильный взрыв
Пламя поднялось высоко

Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог», будьте в курсе всех важных событий.

В челябинском кафе «Азия» перед пожаром кровли произошел сильный взрыв. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, разместив соответствующее видео. На кадрах, сделанных, по всей видимости, видеорегистратором одного из автомобилей, заметно, как на кровлю кафе резко вырывается сильное пламя. После этого происходит возгорание. Ранее URA.RU сообщало о возгорании 20 квадратных метров кровли кафе, расположенного по улице Доватора. По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, из помещения извлечены два газовых баллона. Два человека получили ожоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...