Пожарные оперативно потушили горящую кровлю кафе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинском кафе «Азия» перед пожаром кровли произошел сильный взрыв. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, разместив соответствующее видео.

На кадрах, сделанных, по всей видимости, видеорегистратором одного из автомобилей, заметно, как на кровлю кафе резко вырывается сильное пламя. После этого происходит возгорание.

Ранее URA.RU сообщало о возгорании 20 квадратных метров кровли кафе, расположенного по улице Доватора. По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, из помещения извлечены два газовых баллона. Два человека получили ожоги.

На кадрах видео заметен сильный взрыв Скрин с видео в соцсетях

Пламя поднялось высоко Скрин с видео в соцсетях