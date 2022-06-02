Свердловский губернатор встретится с Медведевым

03 июня 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев приглашен на встречу с Дмитрием Медведевым Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, у которого в этом году истекают полномочия, встретится с председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым. Совещание в преддверии избирательной кампании намечено на 6 июня, подтвердили URA.RU два источника в партии. «Медведев в понедельник собирает губернаторов, которые пойдут на переизбрание. Это традиционный ритуал перед началом кампании. Евгений Владимирович тоже приглашен», — поделился собеседник агентства. Другой инсайдер URA.RU уточнил, что Куйвашев в пятницу, 3 июня, вылетел в Москву и останется в столице до дня встречи. В свердловском отделении «Единой России» от официальных комментариев пока воздерживаются. Осенью у Куйвашева истекает второй губернаторский срок. Официально он пока не объявил о своем выдвижении на выборы, однако подготовка к переизбранию идет полным ходом. 20 мая Куйвашев получил одобрение президента РФ Владимира Путина, а спустя неделю назначил ответственных за свою победу, сформировав избирательный штаб. Главным идеологом кампании, по данным источников, будет известный кремлевский политтехнолог Глеб Кузнецов. В декабре 2021 года Куйвашева назначили секретарем областного отделения «Единой России». На этом месте он сменил Виктора Шептия, возглавлявшего ячейку с 2009 года. Перестановку трактовали как признак того, что Куйвашев согласован на новый губернаторский срок. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, у которого в этом году истекают полномочия, встретится с председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым. Совещание в преддверии избирательной кампании намечено на 6 июня, подтвердили URA.RU два источника в партии. «Медведев в понедельник собирает губернаторов, которые пойдут на переизбрание. Это традиционный ритуал перед началом кампании. Евгений Владимирович тоже приглашен», — поделился собеседник агентства. Другой инсайдер URA.RU уточнил, что Куйвашев в пятницу, 3 июня, вылетел в Москву и останется в столице до дня встречи. В свердловском отделении «Единой России» от официальных комментариев пока воздерживаются. Осенью у Куйвашева истекает второй губернаторский срок. Официально он пока не объявил о своем выдвижении на выборы, однако подготовка к переизбранию идет полным ходом. 20 мая Куйвашев получил одобрение президента РФ Владимира Путина, а спустя неделю назначил ответственных за свою победу, сформировав избирательный штаб. Главным идеологом кампании, по данным источников, будет известный кремлевский политтехнолог Глеб Кузнецов. В декабре 2021 года Куйвашева назначили секретарем областного отделения «Единой России». На этом месте он сменил Виктора Шептия, возглавлявшего ячейку с 2009 года. Перестановку трактовали как признак того, что Куйвашев согласован на новый губернаторский срок.