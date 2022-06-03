Депутаты Госдумы поссорились из-за свердловского ЛГБТ-скандала

Общество начало активно обсуждать лицей №12 в Екатеринбурге после публикации ЛГБТ-танца Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Депутат Госдумы РФ Максим Иванов упрекнул зампредседателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, заявив, что депутаты должны интересоваться «вопросами безопасности и коррупции», а не танцами школьников в екатеринбургском лицее №12. Соответствующий пост он опубликовал в своем telegram-канале.

«Снова про лицей и танец. Видимо в России решены все вопросы безопасности и коррупцию мы искоренили полностью, если коллега начинает интересоваться содержанием творческой самодеятельности в отдельно взятой школе, расположенной в регионе, в котором он никогда не жил и представителем которого никогда не являлся», — пишет Иванов, намекая на составленный Выборным запрос в Генпрокуратуру РФ.

В конце своего сообщения, Максим Иванов уточнил, что у него и у свердловского губернатора Евгения Куйвашева хватает знаний и ресурсов чтобы найти пути решения проблем региона и не растрачивать серьезные ресурсы в виде Генпрокуратуры. «Поэтому давайте в первую очередь своим личным примером задавать детям моральные и нравственные ориентиры, перестанем запрещать и жаловаться и продолжим создавать для детей новые возможности для развития и творческой самореализации», — завершил он.

ЛГБТ-скандал разгорелся после публикации видеозаписи выступления танца десятиклассников екатеринбургского лицея №12 в нетрадиционной манере. Инцидент массово обсуждался в российских регионах и вызвал резонанс среди известных личностей страны. 2 июня Анатолий Выборный сообщил, что направил в Генпрокуратуру РФ запрос проверить лицей на предмет пропаганды нетрадиционных ценностей.

Фото: скриншот поста Макисма Иванова в telegram

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам