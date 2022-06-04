Аналитик: дефолт в России выгоден США и Великобритании

С помощью дефолта кредиторы пытаются разрушить дипломатические отношения России и Европы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кросс-дефолт по внешнему государственному долгу РФ выгоден для США и Великобритании — первые убирают конкурента на европейском рынке энергетики, а вторая увеличивает политический вес. Такое мнение высказал аналитик TeleTrade Алексей Федоров. По его словам, с помощью кросс-дефолта кредиторы пытаются стравить Россию и страны Европы.

«Для США главным призом во всей антироссийской политике станет европейский энергетический рынок. Для Великобритании — повышение своего политического веса за счет ослабления политического веса континентальной Европы», — приводит слова Алексея Федорова «Ридус».

Аналитик считает, что с помощью кросс-дефолта кредиторы пытаются спровоцировать Россию и европейские страны на обоюдную конфискацию зарубежной собственности. После этого им будет очень сложно реанимировать дипломатические отношения, уточнил Федоров. При этом экономические последствия от кросс-дефолта в России в этом случае будут не важны.

Ранее комитет по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committees) заявил, что Москва не выплатила по своим суверенным еврооблигациям дополнительных процентов на 1,9 миллиона долларов. В Кремле, в свою очередь, заявили, что в России отсутствуют объективные причины для объявления дефолта. В Министерстве финансов РФ заявили, что готовы урегулировать ситуацию с «техническим дефолтом». До этого глава ведомства Антон Силуанов сообщил, что Россия будет платить по госдолгу по схеме, аналогичной расчетам за российский газ в рублях.

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