Часть цыган после избиения свердловчанина остались на свободе

В полиции некоторых из циган привлекли в качестве свидетелей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Некоторых из цыган, попавших на видео с избиением жителя Березовского Алексея Ковачева, не стали арестовывать, а посчитали свидетелями, прямо не причастными к инциденту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

«Трое подозреваемых задержаны и находятся под стражей, остальные проходят как свидетели», — сообщил представитель ведомства. Он подчеркнул, что над предполагаемыми виновниками происшествия пройдет суд.

Инцидент с избиением Ковачева произошел днем 2 июня. Группа цыган попыталась забрать металлолом со двора пенсионера в поселке под Березовским. За пожилого человека вступился свердловчанин Ковачев, которого за это избили металлической палкой. Мужчина получил перелом пальца и травму головы. Кроме этого, ему нанесли несколько мелких ушибов и ссадин.

Ковачев поделился с URA.RU деталями инцидента. По его словам, он не мог пройти мимо, когда видел, как крадут вещи пенсионера.