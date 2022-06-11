Украинские военные меняют западное оружие на еду и воду

12 июня 2022 в 03:26 Размер текста - 17 +

На линии боевого соприкосновения ВСУ меняют западное оружие на продовольствие Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные меняют западное оружие на еду и воду, такие случаи имели место быть на линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко. «Ввиду обилия вооружения западного, которым обучены пользоваться украинские войска фактически не были, на целом ряде направлений были отмечены факты того, что приходили и, соответственно, в частном порядке пытались менять те или иные образцы вооружения на припасы, продовольствие», — сообщил Филипоненко журналистам, передает ТАСС. По его словам, уровень обеспечения украинских военных крайне низкий. Иностранным оружием пользоваться их «никто не научил», а «жить нужно было хоть как-то», считает политик. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Укрианы в конце февраля. Основные цели — спасти граждан Донбасса от восьмилетнего геноцида ВСУ и нацбатов. На стороне Украины сражаются иностранные наемники. Страны Запада активно поставляют туда оружие и помогают стране финансово. Россия примет меры из-за поставок на Украину американских ракет дальнего действия, заявил президент РФ Владимир Путин. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинские военные меняют западное оружие на еду и воду, такие случаи имели место быть на линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко. «Ввиду обилия вооружения западного, которым обучены пользоваться украинские войска фактически не были, на целом ряде направлений были отмечены факты того, что приходили и, соответственно, в частном порядке пытались менять те или иные образцы вооружения на припасы, продовольствие», — сообщил Филипоненко журналистам, передает ТАСС. По его словам, уровень обеспечения украинских военных крайне низкий. Иностранным оружием пользоваться их «никто не научил», а «жить нужно было хоть как-то», считает политик. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Укрианы в конце февраля. Основные цели — спасти граждан Донбасса от восьмилетнего геноцида ВСУ и нацбатов. На стороне Украины сражаются иностранные наемники. Страны Запада активно поставляют туда оружие и помогают стране финансово. Россия примет меры из-за поставок на Украину американских ракет дальнего действия, заявил президент РФ Владимир Путин.